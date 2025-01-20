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自由廣場》韓國瑜觀禮團變成華府旅遊團

2025/01/20 05:30

◎ 陳永昌

極地寒流來襲，川普宣誓儀式暨發表就職演說改在美國國會大廈，室內場地僅能容納國會議員、高階政府官員與川普家族等少數貴賓，戶外觀禮取消，立法院長韓國瑜率領跨黨派立委觀禮團，班機還沒落地就註定變成華府五日遊旅行團。

就職典禮係由國會兩院聯席委員會主辦，是國會議員示好施惠重要樁腳的社交場合。四年一度政治大拜拜，前外交部長錢復在《錢復回憶錄‧卷二》說：台灣不少人認為參加美國總統就職典禮是很榮耀的事，其實只是國會議員拿來做人情的工具，拿到邀請函就可站在華府賓夕法尼亞大道聆聽新總統就職演說，「遠不如待在家裡看電視來得清楚舒服」，部分國會議員還上網讓選區支持者抽籤。

仰賴駐美代表處廣結善緣，台灣觀禮團邀請函來自友台國會議員提供，升等至觀禮舞台前方座位區，距離遠近依喬票換座情形而定，最大考驗始終是華府酷寒氣候。

零下低溫加上刺骨寒風，全程觀禮再加上交管步行，要在天寒地凍戶外拋頭露面數小時。四十年前雷根總統連任就職，華府天候惡劣，錢復時任駐美代表，連夜致電勸說遠道而來台灣出席者不要勉強出席。如今歷史重演，韓國瑜行前向賴總統開玩笑「需要多一頂假髮」，躲過可能是歷來最寒冷就職典禮。

美政府新貴忙著到處趕場跑攤，見到誰或說了什麼，錢復回憶說：「亂哄哄場合中，必然是一片模糊」，台灣慶賀團行程重點擺在跟僑民互動、拜會國會領袖或智庫，與平日訪美活動並無兩樣，明顯出於「內交」拼業績需求，屬於典型「出口轉內銷」，外交象徵意義大於實質意義。雙橡園僑宴對韓國瑜來說，不過是換個地方喝酒罷了。

（作者為企業專業經理人）

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