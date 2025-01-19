名家分享～呂秋遠》「再也不要這樣的亡國感了」 罷免救民主！

不管如何，這場仗一定要進行了。請各位為了自己的荷包，讓政治惡鬥停止，也讓自己可以安心生活，勇敢的去罷免。這群立委已經碰觸到我們人民生活的底線，各行各業都在他們的報復範圍內，我不想再忍受了。

◎呂秋遠

從30年前開始，就有許多的機會投票，但是從來沒有機會參與罷免。細數我住過的地方，基隆，深藍、永和，深藍、文山，深藍、我爸，深藍，就像是活在藍色啤酒海裡。選都選不上，還說罷免？

我為什麼今天還要參與第一階段連署？。（取自貼文）

文山區的立委是賴士葆，他在文山區擔任立委超過30年，要罷免成功，幾乎沒有可能。甚至有人這麼說，一旦罷免否決，就未來三年內，就只能讓他予取予求了。我為什麼今天還要參與第一階段連署？

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放任白藍立委搞下去 台灣還有3年嗎?

MD，這麼繼續放任這些白藍立委搞下去，台灣最好還有三年。

統一發票對獎獎金，即將少了18.5億，你知道嗎？

立法院在野黨團大砍財政部主管預算，財政部在臉書貼文喊苦，表示恐剝奪民眾小確幸。（資料照）

家電節能補助，總共96億，賴士葆也提案刪除，你知道嗎？

租金補助、社會住宅的補助，被黃國昌提案，想刪除82億，你知道嗎？

經濟部七成業務費被刪除，募資平台、信保基金補貼刪除，中小企業無以為繼，你知道嗎？

公視預算一開始要被刪除23億，後來陳玉珍被藝文界譴責，國民黨團才改為2300萬，陳玉珍還覺得藝文界是要飯的，你知道嗎？

陳玉珍還覺得藝文界是要飯的，你知道嗎？圖為陳玉珍鬧場，被導演陳世杰回嗆回應「中國那邊的主子還沒來就開始搞」。（林宜瑾辦公室提供）

性別平等教育預算，刪到只剩3000元，你知道嗎？

文化幣被凍結減列1200萬元，你知道嗎？

歌仔戲補助被刪除8400萬元，你知道嗎？

外交、國防預算要刪除，一般民眾非得要有戰爭才有感，沒關係。但是中研院研究經費、消防員頭盔、台鐵鐵軌安全、大學研究計畫等等，跟我們都息息相關，這些白藍立委到底是怎麼回事？要我們沒有消防安全、沒有學術研究預算、沒有鐵道更新預算，是這樣嗎？

中研院研究經費、消防員頭盔、台鐵鐵軌安全、大學研究計畫等等，跟我們都息息相關。圖為中研院。（資料照）

刪除的預算，坦白說，與我個人的關係不大。我沒有用文化幣、沒有申請節能補助、太陽能裝置補助、我不是中研院員工或教授，我不是學校的專任教授、研究助理，我沒有申請青創貸款、我可以自己花錢看歌仔戲、買書，我不對統一發票、我不申請房屋租金補助、我沒有孩子在學校唸書，不擔心沒冷氣吹，我也可以捐錢給公共電視，都沒關係。

但是，其他民眾呢？

你們是在監督嗎？你們是在行使立委的合法合理職權嗎？張啟楷還說，立法院的餐費編列太低，一餐一百元不夠買麥當勞全餐呢！你們這群藍白立委，到底要把這個國家毀滅到什麼地步？

踩到人民生活的底線 各行各業都被報復

不管如何，這場仗一定要進行了。請各位為了自己的荷包，讓政治惡鬥停止，也讓自己可以安心生活，勇敢的去罷免。這群立委已經碰觸到我們人民生活的底線，各行各業都在他們的報復範圍內，我不想再忍受了。

我知道這是一場很難的民主保衛戰，甚至可能全軍覆沒，但是，寧鳴而死，不默而生，請在你的選區支持罷免、為罷免拉票。

我再也不要這樣的亡國感了！

（作者為律師）

本文經授權轉載自呂秋遠臉書

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