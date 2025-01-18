自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚窮台有方 亂台有功 建請嘉勉 代傅崐萁草擬呈北京中央回報書

習主席暨中央諸同志鈞鑒：

冬盡春來，祈祝 習主席及諸同志福安！

當前美國及國際環境對我中華人民共和國諸多扞格；川普即將上任美國總統，中美貿易面臨嚴峻考驗；加以國際軍事聯盟態勢成形，大大阻礙我國對台灣的武統。所幸，藍白在國會過半，足以在台灣內部摧毀台灣。雖一時無法武統，但從台灣內部逐漸癱瘓台灣，反比武力更事半功倍。

茲將最近吾等同志在立法院內的努力成果，略呈如下：

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我們最近又在立法院通過《憲法訴訟法》、《財政劃分法》，與《選舉罷免法》的修訂。我們的目的，前者是要癱瘓憲法法庭，限縮人民救濟管道（為了萬全，門檻設的比戒嚴時還高）。我們有習主席及中南海中央英明領導，何須在台灣搞什麼釋憲？其二，讓台灣的「中央政府」財源缺如，施政癱瘓。我們的中央在北京，台灣何須中央政府？其三、提高罷免門檻，且須附身分證影本，可防止我們同志遭罷免。他們責怪我們剝奪人民罷免權，其實那是「西方民主」，我們中國式民主不來這套。

再者，我們加緊掌握預算、刪減多項預算，例如：凍結潛艦預算，大砍國防預算，讓國防力量削弱甚至摧毀，以便一旦我們著手武統台灣時，可以順利完成。

刪外交部預算，台灣不是國家，哪須什麼外交？

我們也砍農業部預算，砍教育預算、砍幼兒補助、砍老人津貼、砍長照預算…，讓民進黨政府沒有施政績效。這樣做雖然可能招致民怨，但我們知道，台灣人民思考力薄弱，這些民怨多會怪罪民進黨政府。

我們還凍結警政署預算、凍結中選會預算，刪打詐預算、刪NCC預算、刪新青安優貸…，其用意亦如前述。

還有，我們還要廢年金改革，讓年金制提早破產；我們要讓六十五歲以上老人免繳健保費，使健保三年後破產，這也是摧毀台灣的途徑。

此外，還要加速陸配拿台灣身分證，目前陸配依親達十一多萬人，這不僅可以發揮「移民實邊」的中華傳統，且讓陸配依親者可以享受台灣健保，以加速壓垮台灣醫療，看那些台獨還能不能誇耀台灣醫療世界之冠？

我們還要恢復「中天」媒體，以及刪除退將回祖國唱我國歌的罰則。試想，為我宣揚國威的媒體，效忠我巍巍大中國的退將，嘉勉都來不及，豈可懲罰！

我們不審預算，或大砍預算，被台派選民責罵，我們難免受委屈，其實習主席及中央諸同志應該很清楚，這是在實踐毛主席「天下大亂，情勢大好」的遺訓，以便祖國統一。

最後，屬有一項請求：屬雖是曾經入獄兩次的經濟犯，但蒙朱立倫主席厚愛，得以成為黨團總召，朱主席用心良苦。懇祈習主席傳令嘉勉。

再者，我們國民黨人能在立法院發揮內應作用，實應歸功柯文哲提名的八位民眾黨立委，其中黃國昌同志厥功至偉。黃同志過去從綠營竄起，利用洪仲丘案、太陽花學運獲得政治資源，而今他搖身一變，投效我方，難能可貴。日前他不滿台鐵事故率，而提案將「台鐵軌道結構安全提升計畫」刪減五千萬元、凍結五千萬元。他甘冒邏輯錯亂的罵名，而發揮亂台作用，如此深明大義，亦請習主席嘉勉。

該嘉勉者還有很多，如棄獨歸來的陳昭姿、不顧權力分立原則的翁曉玲等等，不一一列舉。待統一之後再詳加呈報。

最後，願中華民族偉大復興，指日可待！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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