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名家分享～江昺崙》國民黨焦土式的特攻行動

近期國民黨發動焦土式的特攻行動，很顯然可以看到國民黨戰略上的急躁與焦慮。國民黨不像是曾經提出過建國方略、三民主義的百年政黨，反而像是中共轄下的某種特攻單位。
名家分享

名家分享

2025/01/17 17:00

◎ 江昺崙

近期國民黨發動焦土式的特攻行動，很顯然可以看到國民黨戰略上的急躁與焦慮。國民黨不像是曾經提出過建國方略、三民主義的百年政黨，反而像是中共轄下的某種特攻單位。

我近期聽明居正老師的分享，他身為反共的中華民國派，提出來的疑惑是：國民黨明明曾經被共產黨打得落花流水、卻沒有記取歷史教訓，百年來始終被中共的民族主義統戰口號所蒙蔽，竟然還想利用中共來達成自以為的政治目的（反台獨等）。他認為國民黨沒有意識到自身的合法性奠基於於民主自由的價值、與民主陣營的國際同盟，是再一次重蹈百年前聯俄容共的歷史覆轍。

近期國民黨發動焦土式的特攻行動，很顯然可以看到國民黨戰略上的急躁與焦慮，不像是曾提出建國方略、三民主義的百年政黨，反而像是中共轄下的某種特攻單位。（資料照）近期國民黨發動焦土式的特攻行動，很顯然可以看到國民黨戰略上的急躁與焦慮，不像是曾提出建國方略、三民主義的百年政黨，反而像是中共轄下的某種特攻單位。（資料照）

國民黨之所以再度走向今天的「聯共」之路，遠因在2000年國民黨意外敗選，面臨到親民黨外省中堅集團、李登輝的台聯本土菁英出走分裂，黨中央連戰出現了領導危機。連戰雖然有本土色彩，原本也是李登輝路線的欽定人選，但連戰敗選情急之下，卻選擇了再度聯共，而與外省菁英的馬英九意識形態不謀而合，於是國民黨不分本土派或外省菁英派，全力轉向了聯共路線，錯過了「台灣國民黨」的合法性改革契機。

日後國民黨發現中共日益壯大，每個派系都可以在其中輕鬆獲得「兩岸中間人」的好處，在這種利益誘導下，有點像是成癮的狀態，國民黨因而放棄了比較困難的合法性鬥爭的路線，放棄與民進黨爭奪本土詮釋權、也放棄與中共爭奪中華詮釋權。國民黨再也無法回頭，全面被聯共利益、地方勢力所綁架

但國民黨也知道，時間並不站在他們這邊，國內外情勢都不容許他們繼續以「中間人」角色繼續兩邊得利，特別是在香港反修例運動後、美中對抗白熱化之後。國民黨知道遲早紅利會用完，如同1941年年底日本因為石油存量見底，不得不決定突襲珍珠港、佔領東南亞一樣，日本知道對美宣戰勝算極低，但時間不站在他們那邊，所以只能發動特攻，爭取短暫的資源及時間窗口。

國民黨的壓力不只是來自於地緣政治的對抗，還包括來自中共黨內的壓力，時間因素甚至包含了習近平的個人的身心狀況、統制的穩定狀態，中共必須把握未來五年至十年的機會之窗，在美國及其同盟尚未完全整隊之前、全球供應鏈還無法與中國脫鉤之前、民進黨確定可以繼續執政四年的情況下，設法取得台灣的控制權這不一定要透過軍事行動、癱瘓現有執政權也是一種方式。

所以整個壓力就丟到了最末端的國民黨身上，國民黨也只能破罐破摔，集體萬歲衝鋒。

但狂暴的特攻行動，反而暴露出國民黨沒有辦法擁有自主的長程戰略，只剩下被動接受指令的短期戰術。所以站在台灣人的角度，可以明確意識到這是全面對抗的訊號，就是台灣的「瓜達康納爾島之戰」，太平洋戰爭中能否擋下大日本帝國持續擴張、能否守住大洋洲門戶的關鍵戰役。

台灣防禦的關鍵無非就是兩項，前線與後勤。前線就是賴清德領導的民進黨，是否能順利整隊，拉出一個戰鬥梯隊，民進黨野百合世代、幕僚世代都還很完整，40歲上下的青年世代也兵強馬壯、蓄勢待發，但現在卻都還在領地裡屯田，都還沒有徵召編隊，可能甚至都還沒採購駿馬長鞭。賴清德能不能成為邱吉爾或澤倫斯基（或就成為台灣的賴清德），2025年領導格局就是關鍵。

另外一個更重要的是，20％左右的台灣中堅社群作為社會之盾、戰線後勤。粗估約莫在200萬左右。這群人的價值體系相對完整，具有文化上的話語權，簡單說就是的關鍵少數。他們立場原本並不一定一致，在中共威脅與日增加下，這些社群立場有越來越收斂、團結的趨勢。

20％的人很少嗎？其實非常多，比起1920年到1950年，台灣社會這樣的中堅社群大概就是幾萬人上下（不精確地從當時參與社會運動的人數去推估），當代的中堅社群可能成長了100多倍。

國民黨透過《財劃法》等肉桶政策，來確保選舉的優勢，並刪除公視、中研院等單位的預算，把國家預算分給地方派系去分配。多個公民團體痛批國民黨此舉是製造白色恐怖、是迎合中國，內神通外鬼，要弱化國力。（記者蘇金鳳攝）國民黨透過《財劃法》等肉桶政策，來確保選舉的優勢，並刪除公視、中研院等單位的預算，把國家預算分給地方派系去分配。多個公民團體痛批國民黨此舉是製造白色恐怖、是迎合中國，內神通外鬼，要弱化國力。（記者蘇金鳳攝）

這個社群是國民黨的軟肋，因為國民黨已經放棄合法性鬥爭，等於失去對這群人的掌握。國民黨反向選擇了（他們評估的）數量更為龐大的普羅社群，希望地方派系尋租、透過《財劃法》等肉桶政策、透過「階級間的資訊落差」、來確保選舉上的優勢，簡單來說，他們就是「反公民社會」。

於是國民黨會去刪除公視的預算、中研院的預算，卻選擇把國家預算分給地方派系去分配，這就是因為國民黨在時間壓力下，被迫做出的選擇。

但契機往往發生在少數中堅階層之上。就經驗來看，我們不可能期待一開始100％的人都會投身推動歷史巨輪的行列，一定是少數20％的人先去抵擋、施力，等到通過最大靜摩擦力之後，巨輪開始轉動了，其餘40％觀望的人才陸續加入（當然還有40％左右不知不覺或反動的群體）。例如抵制麥當勞的人可能比例不高，但他們這群人意志堅定、價值明確，所以最後確實可以影響到整體的市場結構。

有堅定而完整核心思想的200萬人，其力量遠勝於無法後設思考的1000萬人。（再以槍決死刑犯、廢死議題來討論，問題不在能不能討好1000萬人，而是會不會讓200萬人士氣渙散。）

所以台灣是否能撐過未來十年鉅變，關鍵就在中堅社群，就是同溫層的你我他。每個人往前一步，歷史就能改變

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

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