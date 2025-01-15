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自由開講》「沒有捷運，爭取輝達哪有競爭力？」

2025/01/15 20:31

◎童子瑋

最近，輝達在台灣設立海外總部的消息一出，我看到每一個城市的縣市首長，都在想盡辦法爭取機會。國發會主委劉鏡清之前也提到過，基隆有條件發展AI算力中心。而像輝達這樣的企業，在評估進駐的落點時，如果沒有捷運，基隆還能有機會嗎？

輝達在台設立海外總部的消息一出，每一個城市的縣市首長，都在想盡辦法爭取機會。（路透檔案照）輝達在台設立海外總部的消息一出，每一個城市的縣市首長，都在想盡辦法爭取機會。（路透檔案照）

輝達能夠來到北台灣，不僅需要土地和水電，更需要一個能支撐產業人力方便來往的完整交通網路。我過去一再強調，「捷運進基隆」不僅僅是一條通勤的路，它是一條改變城市命運的路。只有捷運一步到位時，基隆才能快速銜接台北的科技中心，才能跟桃園、內湖、南港的產業聚落形成完整的產業廊帶。

可惜的是，目前反對捷運一步到位的聲音仍然存在。謝市長說，在他的任內台鐵不退，這種想法，就是與未來城市競爭力背道而馳。

「沒有捷運，爭取輝達哪有競爭力？」。（取自貼文）「沒有捷運，爭取輝達哪有競爭力？」。（取自貼文）

當我們看到六都和大台北產業圈，都不斷在拉高產業誘因、加強交通規劃的時候，基隆難道要因為一時的方便而停滯不前，深陷在無限的可行性評估裡嗎？

◆支持捷運一步到位，到我的臉書看全文主張：https://reurl.cc/Y4Qkl0

（作者為基隆市議長）

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