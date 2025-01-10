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自由開講》教師的國家認同惹爭議 踩紅線不續聘

2025/01/10 19:00

◎常遇秋

根據《教育基本法》第6條：「教育應本中立原則」，教育人員不可誤踩紅線！

高雄某科技大學的期末考卷，全是簡體字；教師名片，則印「中國台灣」！這令國人瞠目結舌，校方則是萬箭穿心！

高科大1名水產養殖系動物組織學兼任教師，期末考卷直接「引用」中國教科書內的測驗題，且全簡體字出題。（擷取自threads）高科大1名水產養殖系動物組織學兼任教師，期末考卷直接「引用」中國教科書內的測驗題，且全簡體字出題。（擷取自threads）

消息傳出，家長感到匪夷所思，教育部作為扣減獎補助的依據，學校決定下學期不再續聘這2名教師

考卷全簡體字 老師名片還印「中國台灣省」

教育人員的「國家認同」，如果惹出爭議，後果難以想像。對此，筆者提出幾點看法。

首先，高科大爆考卷全簡體字，學生若是不認識簡體字，這該怎麼辦？這嚴重影響到學生的受教權益，學校沒有審題機制嗎？學生若是不懂簡體字，難道是趕快去學簡體字？

高科大決定下學期不再續聘這2名教師。（資料照）高科大決定下學期不再續聘這2名教師。（資料照）

如果此事，發生在高中以下學校，老師借用「中國考題」來出題，想蒙混過關，老師鐵定直接「解聘」，校長要被「記過」。事態嚴重，非同小可。

其次，教師的名片印有「通訊處：『中國台灣省』高雄市⋯⋯」一事，嚴重踩到台灣人的敏感神經！

這不僅損及我國國家尊嚴，還會讓學生的「國家認同」，產生混淆，這根本是「反教育」！

最後，教育人員的「國家認同」，沒有模糊空間。

因為，學生會受老師的影響。教師如果誤踩紅線，代價可能就是解聘或是不續聘

俗語：「不經一事，不長一智！」教育部、校方與教育人員，可得經此經驗，盡速長智慧，預防遺憾再次發生！

（作者為教育工作者）

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