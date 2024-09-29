自由廣場》花蓮熱血教師針砭時事 遭秋後算帳？

◎ 郭燕霖

良師可興國，好的老師，不僅造育英才，且能發揮己身影響力，影響社會和國家。優秀老師，除需家長的肯定，校長、教育界長官及外界和民眾的支持也很重要。但如果熱血的老師，因擇善固執，遭到黑函或來自外界無理的打壓，有正義感的民眾也必須善盡公民義務，挺身而出，來聲援無端受害的老師。

在慶祝教師節時，卻突傳出立委傅崐萁行文給花蓮縣政府投訴花蓮縣玉里鎮大禹國小謝家豪老師，表示謝老師針砭花蓮縣政的公共議題，咎責於花蓮縣政府，形同扯後腿，而謝老師身為教師，不好好安分守己，恪守教師本業，要參與罷免傅委員。

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花蓮縣政府接到立委傅崐萁服務處的公文後，於八月六日發公文給大禹國小下指導棋，主旨載明「有關民眾來函投訴大禹國小謝家豪教師言行一案，係屬貴管，請貴校依『公立高級中等以下學校教師成績考核辦法』等相關規定本權責卓處。」而校方收文後，九月廿五日通知謝老師，將在十月三日召開成績考核委員會。

據本人所知，謝師先前擔任總務主任一職，克盡職責，戮力從公，雖有些許觀念和地方首長或民代認知容有差異，但所言所行還在民主制度言論自由的範疇。今花蓮部分首長及民代以雞毛當令箭，在未查明事實下，濫用選民賦予的參政權，不思公僕自當為民服務，反過頭壓制不同的聲音，選民當然可採取罷免方式來促進民主政治的新陳代謝，清除盤根錯節的地方派系勢力。

紀念教師節的意義在於「尊師重道」，如果政治人物口頭尊師卻不重道，讓師道沉淪。老師在課堂上講得頭頭是道，下了班之後恢復公民的身份，愛鄉愛土，針砭時事，就要啟動考核委員會來修理老師，選民也會啟動罷免來訴諸民意公裁。

謝老師，加油！

（作者為台獨聯盟盟員）

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