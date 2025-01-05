自由開講》高屏合併，南北平衡！

◎蕭嘉弘

卓揆拍板宣布高鐵南延屏東，將採「高雄方案」，屆時高雄除了有高鐵左營站之外，有高鐵高雄站，接續向東延至高鐵屏東站。屏東納入高鐵生活圈之外，高雄和屏東的連結也將更為緊密，高屏合併的時機也到了！

卓揆拍板宣布高鐵南延屏東，將採「高雄方案」。圖為高鐵南延屏東路線 。（資料照）

高雄市和屏東縣的腹地都不大，若兩縣市合併，人口數約350萬，將站穩台灣第二大城市的位置，僅次於人口約四百萬的新北市，以後媒體遇到選舉時後，也不要再說新北的票，票倉大是重中之重，南部的新高雄市也很重要和驕傲。

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藉機規劃都更高雄車站舊市區成新商圈，推動高捷橘線，向東延伸至屏東市區，讓屏東也有捷運可搭乘共享。屏東有豐富的原住民文化，高雄也有左營和鳳山的眷村文化及人口，美濃為主的客家族群，城市底蘊顯得更加多元，未來的新高雄市將是大南方新矽谷計劃的龍頭，功能完整，腹地更大，完整銜接扮演更好的新南向重要門戶。

藉機規劃都更高雄車站舊市區成新商圈。圖為台鐵高雄車站全區落成。（記者李惠洲攝）

由新高雄市擔任領頭羊，帶動南台灣的發展，調整台灣社會長期重北輕南思維和眼光，南北平衡，讓高雄也有三個高鐵站。高屏合併後有海港和也有空港，彼此有高鐵，台鐵，捷運相連接，設立屏東副都心，串連發展指日可待，成為台灣第一個擁有三個高鐵站的都市，重要性提升，定位明確，未來發展令人期待！



（作者為大學兼任講師）



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