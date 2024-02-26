自由開講》拒絕「站尾包衰」？！請賴總統重視高鐵延伸屏東計畫！

◎葉宇晉

蘇秉玄老師2/25投書自由評論網<自由廣場>，建議高雄市政府及交通部思考高鐵左營站應更名為「新高雄車站」乙節，本人附議。目前高鐵南延屏東市區方案已確定，倘直接正名為「高鐵高雄站」，更適合不過！

圖為高鐵左營站。（資料照）

高雄市國民黨議員在市長選前冷飯熱炒，仍堅持高鐵必須延伸市中心，讓南高雄（市區）經濟再次繁榮發展。筆者認為只是選舉期間假議題，沒實質意義，也未引起高雄市民迴響。在地高雄人都很清楚，南高雄商圈沒落，並非一朝一夕，也不會因高鐵南延市區就可起死回生。筆者認為高鐵沒必要延伸至高雄市中心有以下兩點客觀考量：

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一、行經高雄市中心方案，預算規模高達1300億元，比延伸屏東市方案多出2倍有餘，政府財政無法負荷，且須拆遷市區大量民宅，將遇巨大阻力。高雄市長陳其邁也心知肚明，高雄人無法再忍受主要道路開挖十年的交通黑暗期。

二、高雄現有便利捷運交通建設，與高鐵機能重疊，無再將高鐵延伸至高雄車站或小港機場之必要。

台灣以往長期受國民黨統治，重大建設重北輕南，屏東縣有「站尾包衰」的稱號。前屏東縣長及時任行政院長蘇貞昌108年正式宣布高鐵南延屏東，當時甚至稱之「見證這歷史的一刻」，並信誓旦旦屏東站完工後將再延伸至潮州。但是時間過去近5年，南延屏東計畫仍「只聞樓梯響，不見人下樓」。須知南部人期望資源平權、交通平權，對民進黨寄予厚望，2024年總統大選，高高屏選民有50%比率投給賴蕭配，遠高於全國40%，希望賴清德總統上任後以治理台南市時，執行鐵路地下化大刀闊斧經驗，讓高鐵南延屏東進入實質施工階段，不要辜負南部人，尤其是「站尾包衰」屏東人的期待。

（服務業）

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