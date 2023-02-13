自由開講》走趟衛武營三連棟IBA高雄展 想像2050百年願景高雄城

林苠聲

去（111）年高雄利用5G智慧科技，帶來有別於以往的城市造光燈會，一舉奪得2022美國MUSE設計大獎等8項國際獎，作為後疫情時期首場國際級的衛武營場景，表現得毫不遜色的燈光語彙。高雄，一個以海洋首都自居的城市，在榮光之後，未來會是什麼樣的場景?現階段該如何想像、開創，我想是值得大家參與、思考及討論的。

衛武營是高雄最大的自然生態公園，10公頃的國家藝術文化中心巧妙滑入其中，毫無阻礙延伸通透到綠意滿布的榕樹、枝枒糾結的林蔭、自在活動與休憩廣場、草地、湖畔及建築的民眾自由穿梭，傾聽蟲鳴鳥叫，建築文化靈魂的呼吸節奏，前身為新兵訓練營區的三連棟兵營建築群，正具這樣歷史意義及藝文展演的空間潛力。近日，筆者參加2050高雄願景綱要「高雄好市‧百年製造」的展覽及民眾參與的論壇，看著運動的民眾、嬉戲的兒童、演奏的歌者、舞動的人群、聚集勾勒未來的學者，那一幅畫會不會是我們的未來。

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（作者提供）

十幾年前，筆者曾到德國威瑪城市參訪，它有著名的文學痕跡，包括德國國家劇院、包浩斯博物館、伊姆公園、歌德之家等；四處可看到通行的電車及腳踏車等綠色交通工具，沒有大型、知名的購物中心及遊樂設施，每年卻仍吸引了數百萬的遊客，文人與慶典活動促成觀光等產業人潮，帶動就業機會，以及這個城市的經濟及國際地位；高雄在轉型的多核心治理思維下，衛武營公園生活、生產、生態的威瑪場景，會不會是詮釋高雄未來的實驗室及可能發展模式。

高雄曾是個重工業城市，以速度帶動經濟發展，面對許多閒置空間，淨零排放政策，高雄需要更多的輕工業、輕工具來支撐轉型，不再是以運送貨物為主，而是傳遞人們的心情，將步調放慢，讓參訪、上班的人流，可以帶著愉悅的心情面對這一天，是有感情的面對交通的步驟，而不是快速地抵達到目的地。從馬德里、米蘭、哥本哈根、巴塞隆納、海德堡社會共好、共創的民眾參與及交通移動模式中，我們可以看到自行車、綠色工具，綠色生態、友善空間設計的概念、想法及經驗，對城市美學、知識經濟、發展氛圍及人民的尊嚴，帶來很大的進步。

詩聖歌德說，歷史給我們的最好的東西就是它所激起的熱情，一座城市進步的動能，不是由上向下壓，而是從下高漲出來的民眾意見，希望大家有機會到衛武營三連棟S棟走一走，重新感受到不同的體驗及一些新的想法，並提供意見，一同驅動著這座城市的轉變。

展期資訊

時間｜111年11月09日—112年04月18日（每週三到日）10:00 – 16:00

地點｜衛武營三連棟S棟

（都市計畫技師）

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