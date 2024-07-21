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一個律師的筆記本》吳崢真的有說錯話嗎？談發言人的職責！

如果對於「暫時處分」這個機制有了解，就會知道其關鍵在於「急迫必要性」，開庭後一個多禮拜內作出裁定的可能性本來就很大！
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2024/07/21 13:12

◎陳怡凱

我完全不認為吳崢那句「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」，能夠被解釋成「憲法法庭是民進黨開的」。

民進黨發言人吳崢（19日）在廣播節目中提到，「搞不好今天下班前憲法法庭，可能有一個結果出來」；有媒體人質疑為說溜嘴，「坐實憲法法庭是民進黨開的」。對此，吳崢澄清，這是以過去大法官解釋或憲法法庭判決案例經驗所做的推測，請勿做扭曲解讀。（資料照）

如果對於「暫時處分」這個機制有了解，就會知道其關鍵在於「急迫必要性」（《憲法訴訟法》第43條第1項規定參照），開庭後一個多禮拜內作出裁定的可能性本來就很大。

再加上憲法法庭以往常在週五公佈裁判，要預期今天會有裁定結果並不難。事實上，連我這樣一個普通人，再加上感冒發燒昏昏沉沉，早上腦袋裡都有閃過「今天會有結果嗎？」這個念頭。

連我一介閒人都想得到了，局中人怎麼會想不到？把這種本來就可以合理推測的事情多作渲染，只是故意在騙不懂的人而已。

儘管如此，我仍然認為吳崢那一句發言不適當。作為發言人，必須審慎斟酌發言會有什麼影響、別人會有什麼操作？發言人的職責並不是講「自己想到的話」，而是「在情境下合適的話」。吳崢的錯，就錯在太過心直口快。

不過，我也不認為這會有很大的影響。反正，對立陣營從一開始就在給憲法法庭潑髒水，已經不差這一桶。就算沒有這件事情，他們也早就極力抹黑憲法法庭。在這樣的操作之下，他們的受眾本來就已經不相信憲法法庭的公正性了。
接下來，他們很可能會想方設法，迫使憲法法庭難以運作。

屆時，我們會迎來民主化之後最大的憲政危機。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：

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