林修民 半導體看天下》切斷美日訊息管道 以利發送美日已棄台的假影片

中國的發想無非是斷掉台灣對外訊息聯絡管道，再搭配在台的內應發動假訊息的認知作戰，達到最小損害佔領台灣的目的。只要台灣無法跟外國聯絡，小則國軍無法跟美日盟軍聯合作戰，大則可以散佈美日領袖紛紛贊成台灣向中國投降的AI假影片，就可以直接瓦解台灣的抵抗意志。

◎林修民

近日基隆港外海的中華電信海底電纜遭「順興39號」貨船拖斷，外媒報導指出，該船雖掛為喀麥隆國旗、但為香港註冊的公司所有，唯一登記人則是中國公民，外媒更揭露該船航線圖，遭外界質疑就是專找海底電纜下手。

「順興39號」（Shunxig 39）拖斷基隆港外海的國際海纜，外界質疑疑似為中國船「掛牌肇事」。（記者邱俊福翻攝）

海底電纜重要性

根據無線電波傳送的公式: 衰減跟距離的三次方成反比。這表示大量的數據還是得透過有線傳輸才可能。另一個重要的證明就是大家家裡老早就是光纖到府，家裡的Wi-Fi傳送速度可以高達數Gbps，但實際還是要透過有線的傳送才到外界。

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既然大量數據需要有線傳送，那拉線最短距離就是成本最低的選擇。如果大家有做過飛機到美國就知道，正常航線是從台灣經日本到阿拉斯加最後才到美國，這是因為地球是圓的，大圓航線才是最短的路徑。

而我國為島國，且位置處於東亞樞紐。重要的地理位置在數百年來都是地緣政治想要佔領的島嶼。 從數百年前的西班牙、荷蘭到百年前的日本與中國，皆把我國視為兵家必爭之地。因為所有東南亞、中東的不只往日本韓國、甚至往美國飛都會經過我國。

海底電纜的重要性。美國去年底通過對海底電纜管理規則展開「重大、全面審查」，並進行更新，以解決引發的國安疑慮。示意圖（法新社資料照）

上述的原因就是為何我國周邊通往美國的海底電纜絕大多數都是先往日本。

在20世紀中期進入數位時代後，零與一在全球化推動下光速傳遞訊息，數位化世界的發展，未來的海纜只會越來越多條，或者使用更快的光纖（optic）為核心的新海纜取代舊的慢速海纜。

以大家目前家裡所使用的乙太網路為例，20多年前的新社區成屋家裡可能是用Cat-5的網路線，最高速只能跑到100 Mbps，但目前新成屋都是佈Cat-5e（可達1Gbps）甚至Cat-6（最高可達10Gbps），傳輸速度提升也需要新的實體線路。由此可知對外傳輸海底電纜對於整體國家提升數位環境的重要性。

中國的發想: 切斷美日訊息管道以利發送美日已放棄台灣的假影片

訊息傳遞在目前數位時代扮演跟實體世界水、電一樣的重要性。故當敵國或是恐怖組織想要造成我國人民恐慌，攻擊關鍵基礎設施就是他們發動全面攻擊的第一步。

中國的發想無非是斷掉台灣對外訊息聯絡管道，再搭配在台的內應發動假訊息的認知作戰，達到最小損害佔領台灣的目的。只要台灣無法跟外國聯絡，小則國軍無法跟美日盟軍聯合作戰，大則可以散佈美日領袖紛紛贊成台灣向中國投降的AI假影片，就可以直接瓦解台灣的抵抗意志。

台灣的反制措施討論

以牙還牙切斷中國對外海底電纜?

報復中國是很直覺的反應，但其實不切實際。因為中國根本不在乎對外國聯絡的網路。事實上、他們實施的金盾、天網等網路審查系統就是禁止中國網民翻牆讀取歐美日台有關人權、法治與民主的「有毒」思想。

中國網民使用VPN翻牆到國外基本上是犯罪行為，中國哪會在乎它們的對外海纜斷了幾條?

數發部官員透露，在亞馬遜Kuiper主動聯絡下，部長黃彥男近期與對方視訊會議，討論未來合作。（取自亞馬遜官網）

發展衛星通訊:

透過烏俄戰爭的實證，衛星通訊是一條在戰時可行的方式，只是衛星通訊的傳輸量遠遠不及實體電纜，更不用提目前海底所使用的光纖電纜。衛星受限於電力和體積以及傳輸的距離與頻段，離目前的Wi-Fi或是電信5G的傳輸量非常遙遠。

即使如此、台灣仍然需要發展衛星通訊。雖然傳輸量低，但在戰時對於作戰的需求對台灣防衛作戰仍是必須，故、數位發展部已經與國外One web合作發展，同時科技部太空中心也打算自行發展通訊衛星，這是我們必走的路。

多條海纜備援:

採用區塊鍊精神，寧願用多條、少傳輸量的海纜取代少條、多傳輸量的海纜，並使用去中心化的方式互相備援，大幅提高中國在戰時中斷我國所有對外聯絡的成本。

採用區塊鍊精神，寧願用多條、少傳輸量的海纜取代少條、多傳輸量的海纜。圖為海底電纜施工示意圖。（資料照）

租用盟國國防部的海底電纜:

由於目前的海底電纜有朝內容提供者取代電信業者的趨勢，例如Google或是Meta都自行建立自己的海纜。我國政府或是國營電信或許可以考慮租用這些大型盟國業者所佈建的海纜。

甚至、不只考慮盟國民間業者所佈建的電纜，既然海底電纜不管在理論或是烏俄戰爭中的實戰都證明其重要性，把其視為國防軍事物資也是理所當然。或許國防部在向美國採購的清單也可以包含租用美國國防部的海纜來對應中國這種遊走灰色邊緣的挑釁行為。

國會需要制定對中國相關恐怖組織的法律

保衛台灣不是執政黨的責任，所有生活在這塊土地的上面的台灣人都有責任捍衛自己生長的地方，因為你的親人、朋友都在這裡。連美國國會制定一連串針對中國相關組織的法律與決議案，但我國國會卻一副事不關己的態度在面對中國一連串的恐怖行為。或許台灣未來最大的威脅不一定在外部破壞海纜等的行為，而是內部協力者的滲透。

（作者為科技專欄作家）

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