自由開講》「斷訊」被孤立下的台灣！？

陳慶坤

2023年2月2日台灣與馬祖的兩條海底電纜，遭中國漁船和貨輪割斷。美國華府智庫「美國企業研究所」認為此事並非巧合，認為中共採取灰色地帶侵略手段，演練切斷對台網路；NCC也證實，台馬2號、3號海纜分別被中國大陸籍漁船與不明貨輪勾斷。美國安專家布勞（Elisabeth Braw）在《外交政策》撰文研判，台馬之間海纜中斷可能是中國蓄意騷擾或為封鎖聯外通訊預做演練，那麼切斷台灣海底電纜會是中共「武統」第一步；即使在和平時期，也很難做到快速修復關鍵的海底網絡電纜，「斷訊」下被孤立的台灣驚恐亂象彷彿末日的來臨？ 2023年11月24日上映的電影《LEAVE THE WORLD BEHIND》台灣翻譯為「斷訊」。該片被標示為「驚悚劇」，事實不然，《斷訊》真實描繪一個被斷絕訊息的現代社會。表面上似乎「平穩」社會，其實底下已諸多不見的坑洞逐漸崩解，大禍臨頭悄悄的在風平浪靜下醞釀。可怕的是「學不乖」的人仍一意孤行，他們無法理解這樣的黑暗悄悄來臨的可怕。

將這部影片的諭示，置之台灣目前的社會現象似乎若合符節。尤其在2024年台灣總統大選的前奏，紅藍白共同操演「戰爭與和平」的認知作戰，即是以鋪天蓋地散布假消息、網路攻擊為手段，淹沒了台灣意識，民主自由表象社會的安穩已被架空，甚至逐漸崩壞。

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DDoS（阻斷服務攻擊），是一種網路攻擊手法，目的在於使目標電腦的網路或系統資源耗盡，使服務暫時中斷或停止，導致使用者無法正常順利到達目的地；用通俗一點的比喻就是網路塞車，造成社會驚恐混亂。（路透）

根據媒體報導，總部位於美國舊金山的跨國科技網路安全公司CloudFlare，2024年1月9日發布「2023年第四季度DDoS威脅報告」，在去年10月至12月，台灣因為大選將近，加上與中國的緊張關係，DDoS攻擊增加了624%；若按整年比較，2023年全年與2022年相比增加3370%。台灣成為全球受網路攻擊的第四大受害者，前三名分別為新加坡、美國和加拿大。

所謂DDoS（阻斷服務攻擊），是一種網路攻擊手法，目的在於使目標電腦的網路或系統資源耗盡，使服務暫時中斷或停止，導致使用者無法正常順利到達目的地；用通俗一點的比喻就是網路塞車，造成社會驚恐混亂。

雖然2024年大選，大部分台灣人不畏中共威脅下，保住了代表本土政權的民進黨一時的命脈。但是「學不乖」的人仍一意孤行；大選結束「禁抖音」成為檢討的議題，但也有民進黨中執委認為年輕選票大幅流失，政府一直禁抖音不是辦法，應該想辦法和年輕人多溝通？

成大學者李宗憲表示，明明知道中共干預台灣選舉，政府卻若無其事，持續信任言論自由；錯假訊息滿天飛，更正速度又太慢，數位部只知道防範駭客，卻未拿出針對中共認知作戰的反擊力量。真是一言中「敵」，以資訊戰「孤立台灣」是最有效的方法，讓錯假訊息滿天飛的時候，台灣資訊已經被湮沒、阻斷真相。

「斷訊」下的台灣彷彿陷入「驚悚片」的社會，假消息在眼底下醞釀，心理上的恐懼感也隨著增加；當台灣還在堅持言論自由的虛假表象時，只因為我們做錯了一件事，它給你（妳）一個想當然爾的「爛尾結局」，韓國瑜已經當選立法院院長！？

（台灣教授協會會員）

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