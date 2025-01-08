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李忠憲的思考》海纜斷裂的影響

台灣海纜被中國船弄斷，這已經是正式熱戰的前哨戰，灰色地帶的極限作戰已經開始了。這是中國對台灣進行資訊封鎖作戰的演習，台灣目前有14條對外的海底電纜（海纜），負責承載大部分的國際通信，包括網際網路、電話、以及資料中心之間的數據傳輸。如果這些海纜全部被中國切斷，國際通信幾乎癱瘓，台灣90%以上的國際數據傳輸依賴海底電纜。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/01/08 10:30

◎李忠憲

上週基隆外海的電信海纜被一艘很可疑的船「拖錨」弄斷了。這艘貨輪「順興39號」（Shunxig 39）雖然掛喀麥隆國旗，但實際上屬於香港註冊的公司，該公司唯一登記的主管為中國公民郭文傑。

「順興39號」（Shunxig 39）拖斷基隆港外海的國際海纜，外界質疑疑似為中國船「掛牌肇事」。（記者邱俊福翻攝）「順興39號」（Shunxig 39）拖斷基隆港外海的國際海纜，外界質疑疑似為中國船「掛牌肇事」。（記者邱俊福翻攝）

台灣海纜被中國船弄斷，這已經是正式熱戰的前哨戰，灰色地帶的極限作戰已經開始了。這是中國對台灣進行資訊封鎖作戰的演習，台灣目前有14條對外的海底電纜（海纜），負責承載大部分的國際通信，包括網際網路、電話、以及資料中心之間的數據傳輸。如果這些海纜全部被中國切斷，國際通信幾乎癱瘓，台灣90%以上的國際數據傳輸依賴海底電纜。

如果所有海纜被切斷，國際通信將受到嚴重影響，台灣的國際網路連接會變得極其不穩定甚至中斷。跨國商業交易（如股票交易、國際貿易支付）和金融服務將受到直接影響，可能導致重大經濟損失。雲端服務（如 Google、AWS）和全球資料同步（如晶片設計的跨國合作）也會受阻。

台灣可能成為資訊孤島，僅能依靠本地網路，國際訊息流通受到阻礙。社交媒體、即時通訊（如LINE、WhatsApp）、國際新聞等服務無法正常運作。

基隆港外海的國際海底電纜，近日遭「順興39號」（Shunxig 39）貨輪拖斷。 （資料照，TaiwanAdiz 提供）基隆港外海的國際海底電纜，近日遭「順興39號」（Shunxig 39）貨輪拖斷。 （資料照，TaiwanAdiz 提供）

韌性網路是目前台灣國家安全一個重要的議題，尤其現在所有的軍事武器都由資訊系統來操控，沒有網路、衛星定位等資訊工具，作戰一定失敗。有人說用衛星通訊來取代，但衛星通訊與海纜的頻寬差距很大，一條現代海纜的頻寬可以達到每秒數百Tbps（如 MAREA 海纜，最高可達 160 Tbps）。

衛星（如 SpaceX 的 Starlink）雖能提供高速網路，但單顆衛星的頻寬通常僅數十Gbps，且因為需要分攤至所有使用者，單位頻寬實際很有限。Starlink 全星座計畫完成後預計可提供約20 Tbps 的全球頻寬，僅相當於1條主流海纜的13%左右。

衛星通訊在應急情況下可以彌補部分連線需求，但難以取代海纜的主幹地位。衛星的**延遲（Latency）**通常也較高（約2050毫秒，海纜約110毫秒）。

針對這個事件國防部應該開始建立戰時路由與 proxy/app 的準備！

美國去年底決定全面審查並更新海底電纜法規。示意圖 。（路透）美國去年底決定全面審查並更新海底電纜法規。示意圖 。（路透）

建立戰時路由與通信架構：

備援海纜：

• 建立多條連接到其他國家的海纜（如日本、菲律賓）以分散風險。

• 確保部分海纜有物理防護措施，例如深埋或增加多路徑。

衛星通訊備援：

• 部署高頻寬衛星通訊系統（如Starlink），並與軍事、政府、民間共同協作。

• 建立地面站，確保衛星通訊在緊急時可快速啟動。

Proxy 和 App 的戰時設計：

• 國內內容快取與 CDN：部署國內大規模的快取伺服器，確保關鍵服務（如政府網站、金融系統）的資料可本地存取。

• 戰時專用 App：開發具備離線模式和分散式通訊能力的App，如透過Wi-Fi或藍牙網狀網路（mesh network）傳遞訊息的技術，協助國防與民防。

VPN 和代理路由技術：

• 國際出口冗餘性：配置多條國際出口，並使用VPN技術將流量導向友好國家的網路節點。

• 智慧代理（Smart Proxy）：

• 設置代理伺服器，用於自動切換可用路由，避免封鎖。

另外應該進行網路韌性演習：

• 定期模擬大規模網路攻擊或通信中斷情境，評估系統響應能力。

• 訓練技術人員應對海纜斷裂和網路阻斷。

戰爭早就已經開始，連有預算、沒有立法院扯後腿，現在開始積極準備都還不知道來不來得及，面對戰爭台灣卻處在這麼不利的位置，台灣危不危險？有沒有明天？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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