自由廣場》擺脫孤島電力系統 強化台灣電網韌性

◎ 盧展南

經濟部長郭智輝拋出前進菲律賓種綠電再送回台灣，經濟部說對菲律賓投資的倡議，起源是今年美國、日本、菲律賓領袖宣佈啟動「呂宋經濟走廊」。該計畫是七大工業國集團（G7）提出的「全球基礎建設與投資夥伴計畫」。美日菲三國領袖四月召開峰會，宣布建立全球基礎建設與投資的夥伴關係，「呂宋經濟走廊」是印太地區首例，將在菲興建鐵路、港口等關鍵設施、乾淨能源產業、半導體供應鏈。台灣若能加入該夥伴計畫，我們應正面看待乾淨能源產業的合作，確保半導體產業的穩定發展。

跟台電系統同樣為「孤島電力系統」的愛爾蘭，EirGrid輸電公司為了實現歐盟二○二○年愛爾蘭再生能源發電四十％的目標，以及未來最大系統之非同步電源（再生能源）佔比為七十五％，除了致力解決再生能源所引發的問題，對「跨國的海底電纜互聯線」興建也不遺餘力；二○一二年完成跟英國威爾斯的東西互聯線，接著進行與歐洲大陸直接連接的「愛爾蘭︱法國凱爾特互聯線工程」。除了解決再生能源風電過剩問題，可將再生能源輸到法國及歐盟國家，對愛爾蘭電力系統供電安全及電價降低都有極大貢獻，為一舉多得的工程，值得同為「孤島電力系統」的電業參考。

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歐盟推展再生能源，興建綠色電纜不餘遺力，北海連接線是一條連接挪威與英國的1,400MW海底高壓直流（HVDC）輸電電纜。該連接線全長七二○公里。北海連接線已於二○二一年十月正式營運。另歐盟「大海互聯」計畫，之前稱為「歐亞互聯」，該計畫相信「任何國家都不應被認為是一個孤島。面對眾多經濟體前線的能源挑戰，以色列、賽普勒斯、希臘三國尋求透過整合能源橋梁的建立，提高國家經濟成長與繁榮。」該計畫以色列到塞浦路斯全長三一○公里，從塞浦路斯到塞浦路斯全長八九八公里。歐盟臨海及海島國家擬利用高壓直流海底電纜技術，將原來孤島的電力系統與歐陸電力系統連接在一起，從事電力市場交易與電力融通。歐洲電網運轉單位 （ENTSO︱E）對「大海互聯」計畫進行了成本效益評估，認為該計劃每年將為社會和經濟福利做出五．八億至十一．二億歐元的貢獻。

回首台灣︱澎湖的五十八．八公里HVAC 161kV海底電纜建置，當初爭吵不斷，為了二○五○淨零碳排的目標，郭部長的構想有助於電力市場交易與電力融通及減碳，應多加討論。有關單位可藉此機會加把勁，將HVDC輸電系統生命週期內部及外部成本和效益加以分析，考量施工實務可行性之後，建立完整商業模式及併聯法規，做好溝通宣傳，吸引國際基金參與投資，「藉由同盟國的力量，降低能源被封鎖風險」，強化台灣能源安全。付諸執行後，可提供護國神山所需電源，並提高台灣電網運轉韌性的調度資源與技術，讓台灣跟得上世界綠能潮流。

（作者為中山大學電機系教授）

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