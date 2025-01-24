自由開講》文化幣用來買書天經地義

◎ 洪昱睿

最近在網路上似乎又掀起了一波討論關於「文化幣」的議題，雖然筆者年紀早已沒有領文化幣的資格；但是我非常支持文化幣政策，我覺得這是鼓勵及促進、培養青少年閱讀習慣的優質政策。即使不用來買書，也可以用來參加藝文活動，透過某種新模式支持文創產業，因此我們也不該以懷疑的態度去自我想像青少年會將文化幣用在哪裡，更不該荒謬地質疑文化幣該不該用在買書上面？

「文化幣」是鼓勵及促進培養青少年閱讀習慣的政策，即使不用來買書，也可以用來參加藝文活動，透過某種新模式支持文創產業，開啟青少年的藝文新體驗。（文化部提供）

一個政策推出，本來就應該有完整的配套措施，為了避免有些青少年使用文化幣消費在與文化無關產品或活動上，一開始就應該找對文化幣使用對象。既然早有許多人提出質疑；那麼文化部就應該重新審視，務必要做好積極審核、精準核實相關業者等程序，才將調整後的政策再行上架。

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至於一直執著於刪除或凍結文化、藝文相關預算的立法委員們，尤其是中國國民黨籍與台灣民眾黨籍，難道您們不支持、不鼓勵青少年閱讀嗎？

中國暨南大學國際關係博士傅崐萁委員、美國康乃爾大學法學博士黃國昌委員，您們自己坐擁高學歷，卻不願意讓台灣未來的主人翁們讀書嗎？

（作者為語文工作者）

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