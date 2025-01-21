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自由開講》從基隆爭輝達設廠 看基隆產業及能源政策

2025/01/21 19:00

◎鄭文婷

謝國樑市長提議爭取輝達在基隆C4至C6碼頭設廠，但這引發諸多疑問。單就AI產業設廠的重要考量的兩個因素來看，一為電源供應是否充足穩定，另一為便捷的交通運輸路網。

基隆港西四碼頭招商中，市長謝國樑有意爭取輝達到基隆港設總部。（記者盧賢秀攝）基隆港西四碼頭招商中，市長謝國樑有意爭取輝達到基隆港設總部。（記者盧賢秀攝）

電源供應問題

AI產業屬高耗能低污染類型。基隆目前討論的四接天然氣接收站能否順利取代重油發電，關鍵就在基隆市政府態度。謝市長多次表達反對四接立場，可能阻礙台電申請建照。近日23位里長支持四接，更凸顯此議題的複雜性。

謝國樑市府若一邊發展產業，一邊阻礙能源建設，恐難說服輝達安心投資。畢竟投資方不太可能將巨額資金投入高風險地區。

協和電廠所在地的基隆市中山區23位里長召開記者會力挺四接。（記者廖家寧攝）協和電廠所在地的基隆市中山區23位里長召開記者會力挺四接。（記者廖家寧攝）

交通運輸問題

基隆捷運第一階段已完成綜合評估，但第二階段（八堵至基隆）謝國樑市府仍未有具體規劃。若輝達設廠於港埠區，如何解決八堵到廠區的交通接駁問題？試想如果輝達把工廠設在港埠區內，但捷運或鐵路都只到八堵，請問從八堵到港埠的廠區該如何克服交通接駁的問題？如果我們是輝達的決策者，會選擇一個交通被切兩段需要接駁的地方設廠嗎？這種交通不便的地點，當然難以吸引大企業設
廠。

比港埠用地更合適的選擇：北五堵

考慮到北部科技聚落主要在內科及南港，基隆應利用地理優勢吸引科技業。北五堵因有基隆捷運第一階段設站計劃，更適合招攬科技業。市府應加速北五堵站規劃及完善整個研發新鎮的造鎮計畫，以吸引輝達等大企業。

四接議題再思考

四接已進入最後環評階段。從四接2.0到3.0，台電已大幅縮小填海造陸面積並移至較少珊瑚生長的區域。然而，當地爭議不減反增。

協和電廠改建第四天然氣接收站已進入最後環評階段。（記者盧賢秀攝）協和電廠改建第四天然氣接收站已進入最後環評階段。（記者盧賢秀攝）

我們應該理性討論政策，避免因過度擴大爭議而錯失進步機會。基隆在地23位里長公開支持四接是客觀事實，不應被政治化扭曲。

特別是在2026年即將面臨基層里長選舉的情況下，里長公開支持四接反映了當地民意。我們應該客觀看待這一現象，為基隆的發展做出明智決策。

（作者為基隆市議員、律師）

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