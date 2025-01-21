自由開講》回復警察公教高額退休金 目的要搞垮台灣

◎陳啟濃

軍公教退休金改革在前總統蔡英文第一任內完成，又高票連任後，代表大多數人民支持改革，已成定論後，這一頁歷史早該翻過去。孰料此屆立委國民黨加上民眾黨成為多數後，又重新翻出來，要再回到歷史的起點，回復軍公教優渥的退休金。

銓敘部指出，單獨提高警察人員替代率，將造成退撫基金用罄年度提早二年，估算未來五十年基金收入減少和支出增加合計一七○○餘億元。（資料來源︰銓敘部，本報製表）

先是運用多數強勢將基層員警退休金再度提高至所得替代率八成，再宣示同樣會照顧公教人員，言下之意也會再將公教人員退休金所得替代率提高。

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當然傅琨萁帶領的藍白立委，是想要維護軍公教的票，就好像早年共產黨跟中國人邀功，「共產黨讓中國人人人有飯吃」，國民黨也想讓軍公教族群感受「國民黨讓你們回復高額的退休金」的恩澤。

國共兩黨的政治思維頗有一致，畢竟系出同源，都是來自孫中山接受蘇聯奧援下，發展出來的政黨。同樣有著專制極權的文化，人民的福利都是政府的施捨，而且僅限於黨員能夠享有特權。想要有福利就要聽話，服從黨的領導，不能有自由的意志。

經民連及台灣勞工陣線提醒藍白修法提高警察退休所得替代率至80%，將擴大貧富差距、犧牲青年世代未來。（圖︰經濟民主連合提供）

所以全體國人都要覺醒，不分士農工商都一樣，不該受到這樣「福利施捨」的恩賜所欺騙。說穿了藉著提高軍公教的退休金，除了是不顧世代正義，分化族群的感情，最終的目的在於敗壞國家，讓我們失去自由民主的生活。

因為如果台灣財政破產，走向貧窮，正是共產主義得以發展的契機。所有的努力都是在為專制極權做準備，讓國共兩黨有機會分贓兩岸政權，然而最後還是共產黨會吃掉國民黨，畢竟壞人怕惡人，共產黨是更沒有人性的惡魔。所以國民黨要早日回頭，不要處心積慮要搞垮台灣。

（作者為政治評論員）

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