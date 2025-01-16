新聞線上》大罷免的浪潮

記者陳杉榮

國民黨結合民眾黨在立法院踐踏議事程序，肆無忌憚修法「毀憲亂政」的作為，已然激起廣大台灣選民的憤怒，各選區連署罷免國民黨區域立委的行動如雨後春筍，遍地開花。這場捍衛自由憲政體制的「大罷免」未來會怎麼發展，關係台灣政局的走向，民進黨領導人怎麼對應，更攸關本土政權的存亡。

「大罷免」本來只是政治上的預測和判讀，藍白兩黨立委第一會期強行通過「國會擴權法案」，其粗暴醜陋的程度令理性選民吃驚，原來在野黨可以透過議會政治發動「憲政內戰」，權力分立的憲政秩序可能因此蕩然無存。所幸大法官憲法法庭作出仲裁，解釋「國會擴權法案」違憲，鞏固權力分立的憲政機制，等同於幫國民黨立委解除了罷免的危機。

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未料國民黨變本加厲，並藉由柯文哲貪瀆案的偵辦，拉攏攻擊司法的八席白營立委。既然這八席立委這麼廉價，又這麼仇恨民進黨，彼此利用，再接再厲，透過憲法訴訟法、財政收支劃分法的修法，硬是把繩索架在民進黨政府的脖子上，他們又聯手否決賴清德總統所提的七位大法官人選，癱瘓大法官憲法法庭，打得民進黨政府落花流水。

國會出現這種亂局，根本是把憲政體制和國家財政當作兒戲，尤其接踵而來的還有更多意圖摧毀國安的提案，台灣八十年來好不容易的憲政局面，可能就此毀於一旦。在台灣只要稍有法律良知的知識份子，無不對此憂心忡忡，他們發表聲明，撰寫文章，甚至走上街頭吶喊，都無法喚醒國民黨，全面罷免國民黨立委，成為當前台灣人救贖的唯一途徑。

民進黨哪有啥本領發動罷免，大罷免的風潮是國眾兩黨亂政使然，目前國民黨已被選民鎖定二十幾席立委罷免，民眾黨只有不分區，「無法」罷免，只能一邊慶幸，一邊竊笑。至於要怎麼罷免藍委？有人建議精準打擊，挑幾個弱的來打，即可有效嚇阻；有人認為要加強火力，普遍罷免。民進黨團總召柯建銘主張全面罷免四十一席在野區域立委；但民進黨府院黨則是冷卻處理。黨秘書長林右昌反問，「若全面對抗怎麼執政？」不少人質疑這種「太平官」心態，會澆熄民眾的怒火。

姑且不論國民黨怎麼因應和反制，民進黨政府如果還是以蔡英文八年執政作為典範，那麼只能令人慨歎，真是「不知今夕是何夕」。當民間捲起大罷免的浪潮，唯有因勢利導，轉化為政治改革的動力，才是負責任的表現。年輕人最感嘆的就是看不到國家的方向，導致許多年輕人被誤導被迷惑淪落為小草。執政者如果不能把握改革的動能，喚起年輕人對國政的熱情，台灣的未來還有「主人翁」嗎？

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