法操》爽用健保黃安要哭了！停復保制廢止，符納保資格均需加保！

長期旅居中國的親中藝人黃安昔日曾爆出回台灣爽用健保等言論，近期恐怕要笑不出來了。

◎ 法操司想傳媒



長期旅居中國的親中藝人黃安昔日曾爆出回台灣爽用健保等言論，近期恐怕要笑不出來了。過去赴海外國人可用健保停復保制度，出國超過半年可辦理停保，回國再復保，引發「返台爽用健保」等爭議。衛生福利部修正《全民健康保險法施行細則》，刪除停復保規定條文，自113年12月23日起取消停復保，並增訂過渡條款，12月22日以前已辦理停保者，當次停保持續有效至返國當日即復保，復保後不再辦理停保。

長期旅居中國的親中藝人黃安曾爆出回台灣爽用健保等言論，隨著衛福部修正《全民健康保險法施行細則》，刪除停復保規定條文後，出國民眾不論身份都不能辦理停保，得持續繳納保費。（翻攝自微博）



健保署也表示，國人只要設有戶籍，都應該持續加保及繳納保險費，若在國外發生不可預期緊急傷病或緊急分娩，可於當地醫療院所就醫，再檢具書據向健保署各分區業務組申請核退自墊醫療費用。基於信賴保護原則，凡113年12月22日（含）以前，已辦理停保之民眾，當次出國達6個月以上者，該次停保持續有效至返國入境日辦理復保；若出國未達6個月，應註銷該次停保，且需補繳暫停繳費期間的健保費。



健保署長石崇良日前受訪也表示，影響對象包含失蹤、出國超過6個月以上國人。在停復保失效後，失蹤者要持續繳保費滿六個月再退保；出國民眾則不論身份都不能辦理停保，得持續繳納保費。



根據健保署統計，目前停保有效者約21萬人，包含旅外僑民、出國工作、留學、政府駐外人員、遠洋漁船船員等。倘無停復保制度，健保費收入每年約增加新台幣23億元。



此新聞一出網友馬上聯想到每次返台用健保都會備受討論的黃安，黃安曾直呼「等得我都老了，只好爽用健保續命」、「我就是爽用健保，我太喜歡生病了，你們又能拿我怎麼辦？我有違法嗎？」



黃安長年定居中國，時常發表親中言論，甚至曾經檢舉南韓偶像團體Twice成員周子瑜台獨，周子瑜也因此被迫出來道歉。網友不滿黃安一邊貶低台灣一邊卻享受台灣的健保資源，如今停復保制遭廢止網友紛紛到黃安微博留言、觀看黃安反應。



而黃安則在微博上曬出一段寵物的短片，並發文寫下「流浪狗、流浪貓，還有流浪漢，你們不敢收留誰？是的，我們都一樣。同為人類，我們知道是怎麼回事，我們不相信同類。如果它們咬了你，你甚至可以判它們死刑，完全不用負刑責。」，沒想到貼文曝光後，就有台灣網友嗆「不過台灣也不用收留你了～再爽用健保阿」。

本文經授權轉載自《法操》 爽用健保黃安要哭了！停復保制今廢止，符納保資格均需加保！

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