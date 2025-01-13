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黑熊學院》蓄意割斷海底電纜就是一種宣戰？

台灣自己本身有4條海底電纜，對外約有14條海底電纜與國際聯繫，主要進入口分別為頭城、淡水、八里、枋山。這些電纜正是台灣跟世界的重要聯繫，包括 Facebook、Google、line. 這幾年，中國一直密集做灰色地帶攻擊，例如台灣關鍵基礎設施曾受中國無人機干擾，有沒有人會操作無人機干擾器？買干擾器要錢，那預算哪裡來？
黑熊學院

黑熊學院

2025/01/13 21:00

◎黑熊學院

近日位於基隆港外海的國際海底電纜，遭到疑似中國掛牌的「SHUNXIN39（音譯順興39）」貨輪拖斷。

我們整理幾個需要大家一同關注的論點，並附上圖片，讓大家可以用不同媒介去與身邊的人溝通。

⑴ 海底電纜就是關鍵基礎設施：

黑熊學院》蓄意割斷海底電纜就是一種宣戰？海底電纜被破壞會怎樣?。（取自貼文）

台灣自己本身有4條海底電纜，對外約有14條海底電纜與國際聯繫，主要進入口分別為頭城、淡水、八里、枋山。這些電纜正是台灣跟世界的重要聯繫，包括 Facebook、Google、line.

海底電纜是世界上最重要的傳輸方式之一，尤其對於像台灣這樣的島嶼國家。

⑵「專業地痞流氓」在國際間恣意妄為：

黑熊學院》蓄意割斷海底電纜就是一種宣戰？中國到處亂繞破壞海纜。（取自貼文）

院長沈伯洋指出，軍事議題針對戰術或戰略討論時，主要討論有三點：是否有意圖、是否有能力、是否實際去做。

中國是「有意圖、有能力、更實際割斷了台灣的電纜」，甚至成為「割電纜專業戶」，為此申請專利。

黑熊學院》蓄意割斷海底電纜就是一種宣戰？中國屢屢假裝意外，實則觸碰與測試國際底線?（取自貼文）

荷蘭、愛沙尼亞、瑞典、芬蘭等都因為疑似由中國貨輪進行過類似的破壞行為，北約已經正在全面調查。國際間這一系列的破壞是「意外與巧合」，你信嗎？

⑶ 斷網就是前哨戰：

俄羅斯在戰爭前，第一件做的事情就是網路攻擊，讓烏克蘭政府相關網站暫時無法使用，多個地區的網際網路基地台服務嚴重中斷。

俄烏戰爭早有前例︰戰爭千從斷網開始。（取自貼文）俄烏戰爭早有前例︰戰爭千從斷網開始。（取自貼文）

⑷ 目標不是只有海底電纜：

中國發動了名為「颱風」的駭客攻擊，針對美軍，特別是關島。這些攻擊的目標之一是美軍的廣播系統，這樣的攻擊是為了測試戰爭中如何破壞關鍵通訊設施。

根據報導，美國國安顧問蘇利文曾說：「中國駭客已有能力讓數10個美國港口、電網與其他基礎設施停止運作。」

⑸內部網路量能不足以應付戰時狀態：

海底電纜若不幸都被切斷，台灣的內部網路應能繼續運作，但勢必面臨內部網路過載。

黑熊學院》蓄意割斷海底電纜就是一種宣戰？什麼是灰色領域作戰?（取自貼文）

⑹ 台灣現階段的備援：數發部相當努力在推動各種備援。包括低軌衛星計劃oneweb，但缺點是傳輸速度比海底電纜慢上許多。

國家太空中心現階段正在自主研發，但也需要幾年的時間。

⑺ 關鍵基礎設施的防護：

台灣的關鍵基礎設施（如國內光纖網路、機場、港口等）需要加強保護，這些不可能由軍警來做，而這些設施勢必成為中國灰色地帶作戰的目標，因此民間防衛的組織就非常重要。

⑻ 海巡署的應對：

海巡署接到通報，但到現場時對方都割完電纜。不是現行犯，沒辦法抓，就是執法狀態的真空，這就是灰色地帶作戰的困難之處。

院長沈伯洋說，在法律上有「準現行犯」的概念，目前我們可以把現行犯的定義重新歸納，讓它可以確保在「特定狀況」仍舊認定是現行犯，不管是做逮捕、做扣押船隻，只要海巡要在一個時間範圍之內，也有時空的密集性。這些都可以從SOP改起，也正在持續溝通。

我們可以怎麼做?（取自貼文）我們可以怎麼做?（取自貼文）

然而，根本的問題是「因應灰色地帶，需要更多的技術與資源」，白話講就是需要預算。

這個道理很簡單，當有人一直意圖破壞、侵擾你家，除了訴諸法律，你一定會加強防備，比如多買門窗鎖、加裝監視器等。

關鍵基礎設施需要防護團，我們的人力夠嗎？

這幾年，中國一直密集做灰色地帶攻擊，例如台灣關鍵基礎設施曾受中國無人機干擾，有沒有人會操作無人機干擾器？買干擾器要錢，那預算哪裡來？

海巡的SOP可以改進，但要從根本解決問題。例如，若能透過工具即時分析，看到船隻移動的軌跡有異常，就能更早應對這類威脅？

有新的衝突、新的威脅，#當然就要有新的預算與量能去應對。

院長沈伯洋說：「但現在的狀況是，總預算沒過還被砍預算。財劃法通過後，海巡的設備需求、關鍵基礎設施的需求，還有國防的需要，每個預算全部項目平均砍掉三成，沒有新的預算，新的設備怎麼買？」

中國的威脅手法日新月異，台灣內部卻有這麼多人不具備防衛意識，甚至中國國民黨陳玉珍還說：「沒有必要把所有政治問題都帶到國際貿易上，這對台灣經濟發展沒有正面的助益。」

台灣的安全應是最大共識。當國家不再安全，再多強調經濟都只是想轉移焦點。


本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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