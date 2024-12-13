黑熊學院》藍白正策略性地全面摧毀台灣

那現在好不容易潛艦有了一個原型要進行泊港測試，現在藍白立委要把預算全部砍掉，讓後面都做不下去。這前面國家投入了非常多，更不是現在執政黨的意思，是過去藍綠的共識。現在沒了，等於是把納稅人的錢打水漂。

◎黑熊學院



潛艦國造第三階段預算，在立法院遭到無理的刪除。



◆潛艦對台灣的重要性，可以從大國之間的戰略層面看起。



大國之間的戰略就是指「核子武器的戰略潛艦」，在現代的戰爭中，他是一個非常重要的報復性核子打擊的載台。



直播中，台灣軍警戰術研究發展協會 常務理事 Peter詳細解釋，舉例電影《魔鬼終結者》中，天網發動攻擊就是以彈道飛彈將核武發射到全世界。



直播中，台灣軍警戰術研究發展協會 常務理事 Peter詳細解釋。。（取自貼文）

但在現實世界，當我被核武攻擊了，我要怎麼樣去報復敵人？



如果陸地上用來發射核武的發射窖、發射車被損壞，那就失去攻擊能力了。所以大家就把彈道飛彈放在潛艦裡面，只要潛艦進入深海之後，就很難去追蹤，敵人不知道我在哪裡。這樣只要你攻擊我，我隨時可以發動核武做報復打擊。



這樣的恐怖平衡，就是告訴各國「就算你發動第一擊，毀滅了我的國家，我也有核子武器可以報復回去。」讓擁核的國家之間，不要輕易發動核武戰爭，避免相互毀滅。



那回到台灣來看，中國跟美國當然都有這樣的核武戰略。所以對美國來說，如果要確保中國不會用核武攻擊他，可以用同步軌道監視衛星，監視中國的一些核武發射陣地。



只要有飛彈發射，就會觀察到尾焰，就會釋放出紅外線訊號，那我只要放一顆紅外線衛星在這邊監視，就知道你發射核武，或者你發射了沒有事先預先的彈道飛彈。



反之，從中國發射飛彈打美國，中間要飛一段時間。可是如果今天是在海裡發射，你不曉得這艘潛艦在哪裡，他發射飛彈時就不會被預警到，越晚被發現，對方可反應的時間就越短，對任何國家都將造成重大的威脅，所以核武潛艦的戰略重要性就在這。



◆台灣的位置為什麼對中國很重要？



台灣在第一島鏈的最前線、最靠近中國的地點。雙方距離最近的新竹南寮到中國平潭島，僅僅只有126公里，其實非常的近。



台灣在第一島鏈的最前線、最靠近中國的地點。雙方距離最近的新竹南寮到中國平潭島，僅僅只有126公里。圖為中國福建省福州市平潭島。（法新社）

台灣海峽是大陸棚地形，平均水深只有50-60公尺，但是東岸花蓮海岸一下去就很深了，再過去還有全世界最深的馬里亞納海溝。所以台灣東岸的海底，地形相對來說比較複雜。



因此台灣海峽不適合潛艦做戰術運動，但是台灣東岸，尤其是太平洋這一側，很適合潛艦來做伏擊，對中國來說，台灣就卡在中間。



Peter指出，過去中國兩個主要的潛艦基地，一個在山東半島，另一個在海南島。那可以想像，如果中國要從海南島出發進入太平洋，最近的路線就是巴士海峽，那台灣的角色當然就很重要！



同時，如果台灣受到中國侵略，西部主要的港口都在台中港、高雄港，當西部遭到攻擊，就可能要將補給轉移到東部。



這時候如果說沒有潛艦來保護水下安全，那其實敵人的艦隊很容易就可以進到東邊，就可以包圍整個島嶼、切斷補給線。



Peter強調，要封鎖台灣當然沒有那麼容易。但如果我們完全沒有準備，封鎖就變得沒那麼困難。



◆潛艦的重要，藍白紅都知道



那顯然潛艦對台灣有不可或缺的重要性，偏偏藍白立委就聯手要阻止台灣造艦。



目前討論的潛艦預算，是第三階段後續的潛艦籌建，目前先列預算20億。中國國民黨立委、涉嫌洩密的馬文君，就跟同黨的黃仁提案「減列」20億。



什麼意思呢？



就是國防部編了20億，立院要扣20億，那就是全刪啊。



而且提出來的理由毫無道理，說「因為第二階段還在執行，還有一些缺失。價格又那麼高，如果失敗怎麼辦？」



另一位中國國民黨立委徐巧芯，則是提案減17億多，大概只剩兩億。



減列的原因是稱「預算金額龐大，導致查核跟檢驗不易，也沒有考慮通膨等等。」所以就說先把預算減到剩兩億。



我們目前的潛艦才剛造好，的確也還在測試，這個測試的過程需要一段時間。圖為潛艦海鯤號。（資料照，記者李惠洲攝）



我們目前的潛艦才剛造好，的確也還在測試，這個測試的過程需要一段時間。而測試本來就一定會有缺失，會需要改善。



但重點在於遇到問題要解決問題，不是說寫考卷，這一題我不會，那我後面都不寫了？？



尤其潛艦本來就需要很多的實務經驗累積，我們第一次造潛艦，有問題是難免的。



要求等到問題全部解決，然後再重新編預算、造下一艘，出過社會工作過就知道，這是不可能的事情。



造潛艦有多少供應商、合作廠商，如果預算都不編，廠商為什麼還要再繼續合作？連預算沒有，然後說沒關係再過兩年會有，廠商早就跑了。



◆台灣曾有IDF國造戰機經驗



我們目前的潛艦才剛造好，的確也還在測試，這個測試的過程需要一段時間。圖為潛艦海鯤號。（資料照，記者李惠洲攝）

其實過去台灣國防產業有兩個蓬勃發展的時期，以前有IDF經國號，但後來因為買到了其他國家的戰鬥機，所以就減少採購IDF的數量，最後生產製造的人才就此中斷了。



那現在好不容易潛艦有了一個原型要進行泊港測試，現在藍白立委要把預算全部砍掉，讓後面都做不下去。這前面國家投入了非常多，更不是現在執政黨的意思，是過去藍綠的共識。現在沒了，等於是把納稅人的錢打水漂。



過程中其實中國國民黨內部也知道這樣做是有問題的，海軍退役的將軍陳永康，他在一開始的時候就有提出「凍結一部分的預算，等到海測通過之後再開放。」



大家可能不曉得，最早潛艦國造勢是陳永康參與推動的，他是潛艦國造的推手。但現在礙於黨內壓力，必須跟馬文君、黃仁、徐巧芯之流，一起刪除潛艦預算，等同於親手把自己催生的孩子扼殺，還要被迫參與整個過程。



◆刪預算不只是影響造艦，更嚴重破壞台美信任關係



這個案子不僅是國造武器、國防產業的問題。



中國國民黨提案減列的細項，其實很多東西是外購的，是要跟美國買的。兩國好不容易談好，人家要賣你東西，結果回過頭預算被砍掉，台灣就違約。



明年川普上台，會怎麼解讀這個行為？



人家就覺得你沒有要保護自己國家的意願，自己都不願意保護自己，為什麼要美國人來流血保護台灣？

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本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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