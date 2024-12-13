晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》藍白正策略性地全面摧毀台灣

那現在好不容易潛艦有了一個原型要進行泊港測試，現在藍白立委要把預算全部砍掉，讓後面都做不下去。這前面國家投入了非常多，更不是現在執政黨的意思，是過去藍綠的共識。現在沒了，等於是把納稅人的錢打水漂。
黑熊學院

黑熊學院

2024/12/13 21:00

◎黑熊學院

潛艦國造第三階段預算，在立法院遭到無理的刪除。

◆潛艦對台灣的重要性，可以從大國之間的戰略層面看起。

大國之間的戰略就是指「核子武器的戰略潛艦」，在現代的戰爭中，他是一個非常重要的報復性核子打擊的載台。

直播中，台灣軍警戰術研究發展協會 常務理事 Peter詳細解釋，舉例電影《魔鬼終結者》中，天網發動攻擊就是以彈道飛彈將核武發射到全世界。

直播中，台灣軍警戰術研究發展協會 常務理事 Peter詳細解釋。。（取自貼文）直播中，台灣軍警戰術研究發展協會 常務理事 Peter詳細解釋。。（取自貼文）

但在現實世界，當我被核武攻擊了，我要怎麼樣去報復敵人？

如果陸地上用來發射核武的發射窖、發射車被損壞，那就失去攻擊能力了。所以大家就把彈道飛彈放在潛艦裡面，只要潛艦進入深海之後，就很難去追蹤，敵人不知道我在哪裡。這樣只要你攻擊我，我隨時可以發動核武做報復打擊。

這樣的恐怖平衡，就是告訴各國「就算你發動第一擊，毀滅了我的國家，我也有核子武器可以報復回去。」讓擁核的國家之間，不要輕易發動核武戰爭，避免相互毀滅。

那回到台灣來看，中國跟美國當然都有這樣的核武戰略。所以對美國來說，如果要確保中國不會用核武攻擊他，可以用同步軌道監視衛星，監視中國的一些核武發射陣地。

只要有飛彈發射，就會觀察到尾焰，就會釋放出紅外線訊號，那我只要放一顆紅外線衛星在這邊監視，就知道你發射核武，或者你發射了沒有事先預先的彈道飛彈。

反之，從中國發射飛彈打美國，中間要飛一段時間。可是如果今天是在海裡發射，你不曉得這艘潛艦在哪裡，他發射飛彈時就不會被預警到，越晚被發現，對方可反應的時間就越短，對任何國家都將造成重大的威脅，所以核武潛艦的戰略重要性就在這。


◆台灣的位置為什麼對中國很重要？

台灣在第一島鏈的最前線、最靠近中國的地點。雙方距離最近的新竹南寮到中國平潭島，僅僅只有126公里，其實非常的近。

台灣在第一島鏈的最前線、最靠近中國的地點。雙方距離最近的新竹南寮到中國平潭島，僅僅只有126公里。圖為中國福建省福州市平潭島。（法新社）台灣在第一島鏈的最前線、最靠近中國的地點。雙方距離最近的新竹南寮到中國平潭島，僅僅只有126公里。圖為中國福建省福州市平潭島。（法新社）

台灣海峽是大陸棚地形，平均水深只有50-60公尺，但是東岸花蓮海岸一下去就很深了，再過去還有全世界最深的馬里亞納海溝。所以台灣東岸的海底，地形相對來說比較複雜。

因此台灣海峽不適合潛艦做戰術運動，但是台灣東岸，尤其是太平洋這一側，很適合潛艦來做伏擊，對中國來說，台灣就卡在中間。

Peter指出，過去中國兩個主要的潛艦基地，一個在山東半島，另一個在海南島。那可以想像，如果中國要從海南島出發進入太平洋，最近的路線就是巴士海峽，那台灣的角色當然就很重要！

同時，如果台灣受到中國侵略，西部主要的港口都在台中港、高雄港，當西部遭到攻擊，就可能要將補給轉移到東部。

這時候如果說沒有潛艦來保護水下安全，那其實敵人的艦隊很容易就可以進到東邊，就可以包圍整個島嶼、切斷補給線。

Peter強調，要封鎖台灣當然沒有那麼容易。但如果我們完全沒有準備，封鎖就變得沒那麼困難。

◆潛艦的重要，藍白紅都知道

那顯然潛艦對台灣有不可或缺的重要性，偏偏藍白立委就聯手要阻止台灣造艦。

目前討論的潛艦預算，是第三階段後續的潛艦籌建，目前先列預算20億。中國國民黨立委、涉嫌洩密的馬文君，就跟同黨的黃仁提案「減列」20億。

什麼意思呢？

就是國防部編了20億，立院要扣20億，那就是全刪啊。

而且提出來的理由毫無道理，說「因為第二階段還在執行，還有一些缺失。價格又那麼高，如果失敗怎麼辦？」

另一位中國國民黨立委徐巧芯，則是提案減17億多，大概只剩兩億。

減列的原因是稱「預算金額龐大，導致查核跟檢驗不易，也沒有考慮通膨等等。」所以就說先把預算減到剩兩億。

我們目前的潛艦才剛造好，的確也還在測試，這個測試的過程需要一段時間。圖為潛艦海鯤號。（資料照，記者李惠洲攝）我們目前的潛艦才剛造好，的確也還在測試，這個測試的過程需要一段時間。圖為潛艦海鯤號。（資料照，記者李惠洲攝）

我們目前的潛艦才剛造好，的確也還在測試，這個測試的過程需要一段時間。而測試本來就一定會有缺失，會需要改善。

但重點在於遇到問題要解決問題，不是說寫考卷，這一題我不會，那我後面都不寫了？？

尤其潛艦本來就需要很多的實務經驗累積，我們第一次造潛艦，有問題是難免的。

要求等到問題全部解決，然後再重新編預算、造下一艘，出過社會工作過就知道，這是不可能的事情。

造潛艦有多少供應商、合作廠商，如果預算都不編，廠商為什麼還要再繼續合作？連預算沒有，然後說沒關係再過兩年會有，廠商早就跑了

◆台灣曾有IDF國造戰機經驗

我們目前的潛艦才剛造好，的確也還在測試，這個測試的過程需要一段時間。圖為潛艦海鯤號。（資料照，記者李惠洲攝）我們目前的潛艦才剛造好，的確也還在測試，這個測試的過程需要一段時間。圖為潛艦海鯤號。（資料照，記者李惠洲攝）

其實過去台灣國防產業有兩個蓬勃發展的時期，以前有IDF經國號，但後來因為買到了其他國家的戰鬥機，所以就減少採購IDF的數量，最後生產製造的人才就此中斷了。

那現在好不容易潛艦有了一個原型要進行泊港測試，現在藍白立委要把預算全部砍掉，讓後面都做不下去。這前面國家投入了非常多，更不是現在執政黨的意思，是過去藍綠的共識。現在沒了，等於是把納稅人的錢打水漂。

過程中其實中國國民黨內部也知道這樣做是有問題的，海軍退役的將軍陳永康，他在一開始的時候就有提出「凍結一部分的預算，等到海測通過之後再開放。」

大家可能不曉得，最早潛艦國造勢是陳永康參與推動的，他是潛艦國造的推手。但現在礙於黨內壓力，必須跟馬文君、黃仁、徐巧芯之流，一起刪除潛艦預算，等同於親手把自己催生的孩子扼殺，還要被迫參與整個過程。

◆刪預算不只是影響造艦，更嚴重破壞台美信任關係

這個案子不僅是國造武器、國防產業的問題。

中國國民黨提案減列的細項，其實很多東西是外購的，是要跟美國買的。兩國好不容易談好，人家要賣你東西，結果回過頭預算被砍掉，台灣就違約。

明年川普上台，會怎麼解讀這個行為？

人家就覺得你沒有要保護自己國家的意願，自己都不願意保護自己，為什麼要美國人來流血保護台灣？

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書