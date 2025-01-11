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一個律師的筆記本》惡魔般的技藝

能夠推出這些作為，顯示出策劃者對於臺灣的憲政民主體制有相當深刻的瞭解，很明白這個體制賴以維繫的條件是什麼？弱點與侷限在什麼地方？所以，他們知道要從什麼地方下手，才能夠透過內部運作，引導這個民主體制走向自我毀滅。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/01/11 19:00

◎陳怡凱

就個人立場而言，我極度反對現在國會多數黨種種毀憲亂政的作為；不過，身為法律工作者，我並不輕視這些作為所展現的技術水平。

國會多數黨種種毀憲亂政的作為。能夠策劃出這套佈局的人物，不會是什麼等閒之輩。（資料照）國會多數黨種種毀憲亂政的作為。能夠策劃出這套佈局的人物，不會是什麼等閒之輩。（資料照）

截至目前為止，他們所採取的作為，可以大略分為以下幾個類別：

一、自肥擴權（倘若實行，國會多數黨就會成為政府之上的太上政府）。

二、癱瘓憲法法庭（倘若實行，憲政制衡就會被打破，司法對於立法的制衡化為烏有）。

三、提高罷免難度（倘若實行，人民對於國會將更難進行反制）。

四、修改財劃法（倘若實行，國家財源將受大幅瓜分，中央財政萎縮弱化）。

五、擴大對於特定利益群體的給付（倘若實行，弱化的中央財政將面臨更沉重的負擔，社會保障體系最終一定會被壓潰）。

打壓國防預算（敵軍不發一槍一彈，就能達成打擊我軍的目的）。圖為愛國者二型發射瞬間。（記者陳逸寬攝）打壓國防預算（敵軍不發一槍一彈，就能達成打擊我軍的目的）。圖為愛國者二型發射瞬間。（記者陳逸寬攝）

六、打壓國防預算（敵軍不發一槍一彈，就能達成打擊我軍的目的）。

能夠推出這些作為，顯示出策劃者對於臺灣的憲政民主體制有相當深刻的瞭解，很明白這個體制賴以維繫的條件是什麼？弱點與侷限在什麼地方？所以，他們知道要從什麼地方下手，才能夠透過內部運作，引導這個民主體制走向自我毀滅。

雖然立場對立，但我不會因此低估對方的技術水平。身為律師，這是必要的能力。

很明顯，能夠策劃出這套佈局的人物，不會是什麼等閒之輩，而是對法律及政治有高度造詣的智者。策劃者一方面很理解憲政民主的運作原理，其深刻程度，遠過許多小清新人士；可是另一方面，卻又能夠運用他的理解，來把憲政民主推上毀滅之路。

這是惡魔般的技藝。
卻也是相當不簡單的技藝。

有辦法想出這套佈局，策劃者一方面很理解憲政民主的運作原理。圖為民眾被迫再上街頭挽救民主憲政。（資料照）有辦法想出這套佈局，策劃者一方面很理解憲政民主的運作原理。圖為民眾被迫再上街頭挽救民主憲政。（資料照）

老實說，我不認為現在國會多數黨的那些高層，有辦法單憑他們自己想出這套佈局。他們有他們擅長的領域，但要能夠做到這個程度，大概還是需要另有高人指點。而且，這些「高人」不一定是臺灣人。

不過，絕對是深思熟慮如何毀掉臺灣的人。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：【惡魔般的技藝】

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