自由開講》新版《財劃法》分配機制的嚴重衝擊

◎細菌先生

《財劃法》修正案三讀通過後，關於「水平分配」與「垂直分配」所帶來的差異主要在於資源分配的公平性和效率性。

《財劃法》修正案日前在藍白強勢主導下三讀通過。（資料照）

「水平分配」指的是在相同性質或需求的地方政府間進行資源分配。此種分配機制主要考量各地方政府的財政需求和財政能力。

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「垂直分配」則涉及中央與地方政府間的資源分配。中央政府通常基於政策優先級、地方需求和財政能力等因素，決定對地方政府的資源配置。

新版《財劃法》的分配機制，雖然意圖提升地方自治和責任，但必會對中央原有的福利政策支出產生擠壓效應。

因中央財政資源有限，在向地方增加分配的同時，可能需要重新分配或削減其他領域的支出，如特定的社會福利政策、國防支出或科研投資等。

這樣的調整會對社會福利體系造成一定壓力，特別是在經濟不景氣或財政收入增長放緩的情況下，中央政府將面臨更大的挑戰，而人民將面對嚴重的福利縮減對民生帶來的消極影響。

新版《財劃法》的分配機制，對中央原有的福利政策支出產生擠壓效應。圖為健保示意圖。（資料照）

國民黨強推《財劃法》修正案的三讀通過，未來中央部份財源面臨變數，將直接影響中央原有的施政計劃如下：

一、撥補勞保基金

二、擴大租金補貼與興辦社宅專案

三、健保財務協助 四、撥補農損基金

五、勞工育嬰留職停薪津貼的加給補助

面對如此多的爭議，國民黨依然故我強推三讀通過，藍、白為了奪取政權不計後果毀法亂政，未來將由無辜的人民替他們的政治野心扛下弊端。

（作者為政治幕僚）

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