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法操》為搶自由座互相潑水惹議，偷坐別人位置有法可管嗎？

不少人為了省錢，或是沒有買到對號座就會選擇購買自由座，若有需要起身上廁所，或是暫時離開，這樣位置會不會視同放棄？有網友詢問客服，客服回應表示，自由座離座就等於放棄位置，而且不可留物品占位，但如果多人同行，則可由朋友代為保留座位。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/01/02 10:30

◎法操司想傳媒

高鐵日前爆發旅客互潑水衝突，一名女子疑為爭搶自由座，刻意潑水到男童身上，男童母親不滿，一怒之下高舉礦泉水往女子頭上淋，過程全被拍攝並上傳至網路社群，自由座議題引發外界討論。

高鐵爭座爆發衝突，憤怒的媽媽拿礦泉水淋在藍衣女子頭上。（翻攝自爆廢公社）高鐵爭座爆發衝突，憤怒的媽媽拿礦泉水淋在藍衣女子頭上。（翻攝自爆廢公社）  

不少人為了省錢，或是沒有買到對號座就會選擇購買自由座，若有需要起身上廁所，或是暫時離開，這樣位置會不會視同放棄？有網友詢問客服，客服回應表示，自由座離座就等於放棄位置，而且不可留物品占位，但如果多人同行，則可由朋友代為保留座位，有網友也認為，高鐵這樣的規定，根本是歧視單人搭車的乘客，也有網友表示，這樣不尊重人權，不過高鐵說明，乘客離座無法確認離座原因，因此視為空位，讓其他乘客可以入座

究竟搶座位、偷座他人座位或是用東西佔位置會不會犯罪？高鐵官網上說明，搭乘自由座的乘客可以於車廂內找尋空位搭乘，如無空位時，就需要扶握椅背上之扶手暫時站立，並視其他旅客下車情形找尋空位（不可站立於對號座車廂）。一般而言，高鐵自由座只有保障乘客進入車廂的權利，不管是用東西佔位子或是趁人去廁所時「偷坐」位置，其實都無法可罰，只能視高鐵等運輸業者自己制定相關運輸規則

那如果遇到有人強佔自己的對號座又該怎麼辦？有不少網友PO文提到，自己在高鐵買了對號入座的票，但卻發現座位被他人霸佔，不敢請對方起來，該怎麼辦？其實這時候最好的方法就是直接請站務人員溝通協調，如果乘客堅持不起來，依據鐵路法第 49 條：「旅客無票乘車或持用失效乘車票，應補收票價；如無正當理由者，並得加收百分之五十之票價。」若是以強暴、脅迫等方式強佔座位，甚至有可能會有刑法強制罪、妨害自由等問題

刑法第 304 條：「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」；第 302 條：「私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處五年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

前陣子網路上也有一名孕婦發文表示自己坐在台鐵位置上，因為沒有購買對號座而遭到位置主人要求起身讓位，她表示對方相當沒有同情心，之後有一名自稱是該位置主人的女性也發文表示，自己也是一名孕婦，因為知道自己需要長途搭車而提前購買對號座，此文一出也引發網友正反論戰。

因為搭乘大眾運輸工具引發的爭議天天都在發生，有時誰對誰錯一時也無法分辨，法操也建議各位讀者若有搭乘大眾運輸工具的需求，最好提前購買車票，若是遇到蠻橫無理的旅客也最好請列車長前來協助，以免爆發激烈衝突，甚至吃上官司。

本文經授權轉載自法操 為搶自由座互相潑水惹議，偷坐別人位置有法可管嗎？

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