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自由開講》選擇未來：從個人抉擇到捍衛台灣民主

2024/12/24 08:30

◎ 葉欣怡

我們的每一個選擇，都在為未來投下「隱形選票」。這不僅是日常生活中的消費與職業選擇，也包括我們對國家政治的參與。台灣如今面臨50年來最嚴峻的憲政危機，我們不能再漠視，必須深思什麼樣的未來才是我們真正想要的。

立法院已成為利益交換的舞台，藍白政治聯盟為短期權益不惜削弱監察機關獨立性、操控考試院人事，甚至為外部勢力滲透提供了機會，危及台灣的主權與民主。（資料照）立法院已成為利益交換的舞台，藍白政治聯盟為短期權益不惜削弱監察機關獨立性、操控考試院人事，甚至為外部勢力滲透提供了機會，危及台灣的主權與民主。（資料照）

民主的累積與危機

每個選擇都是未來的基石，無論是購買一件商品還是支持一項政策，都會累積成最終的結果。然而，這些成果並非偶然，而是基於冷靜與理性的思考。然而，如今的立法院卻成為利益交換的舞台。藍白政治聯盟為短期權益不惜削弱監察機關獨立性、操控考試院人事，甚至為外部勢力滲透提供了機會，危及台灣的主權與民主

台灣的民主制度來之不易，但若缺乏足夠的人站出來捍衛，未來可能面臨不可挽回的損失。漠視與妥協只會讓我們距離失去民主的命運更近一步

不再沉默：行動才是力量

政治並非政治人物的專屬領域，它與每個人的生活息息相關。無論是媒體揭露不當行為、教育界推動民主教育，還是科技產業監督選舉透明性，各行各業都應發揮專業力量，共同守護民主的運作。這場憲政危機，要求全體公民採取行動，讓那些破壞民主的人明白，台灣人民不會退讓

這場憲政危機，全體公民應該採取行動，讓那些破壞民主的人明白，台灣人民不會退讓。圖為立法院外抗議藍白群眾。（資料照）這場憲政危機，全體公民應該採取行動，讓那些破壞民主的人明白，台灣人民不會退讓。圖為立法院外抗議藍白群眾。（資料照）

為未來投票：冷靜而非感性

我們必須冷靜思考，什麼樣的未來才是我們想要的？是自由與尊嚴的國家，還是受控與妥協的社會？每一次的選擇，不論大小，都是為台灣未來投下的一票。我們需要拋棄情緒化的反應，透過理性與智慧作出決策，真正為自己與下一代負責。

（作者為台南種籽創意繪本手作坊負責人）

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