自由開講》公然與主流民意為敵的中國國民黨，民調如何提升？

◎邱炳進

台灣民意基金會最新民調，賴總統滿意度五十一點三%， 聲望大幅上揚八點五%， 民進黨的支持度近三十六%，國民黨二十二%， 藍白兩黨加起來的支持度尚低於民進黨。

賴清德總統最新民調滿意度51.3%。（記者胡舜翔攝）

照理說執政黨有執政包袱，諸如前行政院副院長鄭文燦涉賄案，台塩綠能前董事長陳啟昱涉及利益輸送弊案，還有更令社會震驚的謝宜容霸凌部屬案， 民進黨之所以能止血， 一是面對問題，能即刻解決問題， 面對同志的涉貪也不分派系，該辦就辦！執政黨面對問題的態度， 民眾都看在眼裡， 再加上賴總統穩健治理國政的步伐，因此執政黨獲得最高民意的支持 。

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國民黨展開強烈攻勢，企圖排除障礙攻上主席台。（記者劉信德攝）

反觀國民黨， 仗勢立院多數，自今年二月一日開議以來，立了什麼福國利民的法案 ？之前的國會擴權法案，遭憲法法庭判決違憲，國民黨不思轉往正確的道路，竟「見笑轉生氣」， 變本加厲，在20日蠻橫通過没收罷免權的「選罷法」， 癱瘓司法權的「憲訴法 」，淘空中央政府經費的「財畫法」。

尤有甚者，中共謀我日亟，竟有國民黨立委主張全删潛艦預算， 此等開門揖盜的行徑，是向中國或是全世界發出什麼訊息 ？

德國哲學家黑格爾二百年前說：「人類從歷史得到的教訓，就是人類沒有從歷史汲取任何的教訓。」 這句話套在今天的國民黨最貼切不過， 國民黨被中共趕到台灣 ，國民黨有汲取教訓嗎？ 如今的國民黨 ，視欲併吞你的敵人為夥伴； 視執政黨為敵人， 如果台灣真的有這麼一天被共產黨統治 ，目前在台灣樂當中共啦啦隊，在地協力者的國民黨人， 國共內戰降共者的悲慘下場，殷鑑不遠 ， 遠如西藏、新疆不論，看看香港今日的處境 ， 傾中的國民黨，難道曚著自己的眼睛 ，就假裝看不見？ 國民黨一再說被惡意抹紅，然檢視國民黨立委的所做所為，不都是自己往自己身上倒紅墨水嗎？

國民黨日愈走偏鋒，黨主席朱立倫縱容不分區立委翁曉玲提出一道又一道的「驚世法案」可見一斑。 立院黨團總召傅崐萁，每跑一次中國， 對在野黨就更加霸道無理，是否到中國接受中國的指令？也是多數國人合理的推論 。



國民黨團總召傅崐萁，耀武揚威似地巡視國會議場。（資料照）

只要國民黨繼續縱容翁曉玲提的 一堆違反憲政常理的法案 ，還有國民黨對增進國防，加強國安的法案繼續杯葛， 不可一世的黨團總召傅崐萁，其耀武揚威的嘴臉不斷暴露在國人眼前， 國民黨的支持度就不可能提升， 自朱立倫主席以下，國民黨為何不以台灣的永續發展為念， 處處反對與壯大台灣的主流民意為敵， 莫非是自知在台灣已不可能成為執政黨？

（作者為教職退休）



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