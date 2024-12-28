黑熊學院》中國國民黨立委 惡意破壞台灣民防

中國國民黨就是要封殺全民防衛，自己跪還不夠，要拉別人一起跪？ 12月26日審衛福部的「建構國家安全化學與韌性永續計劃」預算時，又又又被中國國民黨用離譜的原因，擋下這項預算。

◎黑熊學院

中國國民黨就是要封殺全民防衛，自己跪還不夠，要拉別人一起跪？



12月26日審衛福部的「建構國家安全化學與韌性永續計劃」預算時，又又又被中國國民黨用離譜的原因，擋下這項預算。



立法院社福及衛環委員會，審查中華民國114年度中央政府總預算案關於衛福部主管公務預算部分，圖為部長邱泰源。（記者田裕華攝）

僅僅是因為衛福部曾在北醫舉辦「韌性國家醫療整備國際研討會」時，有邀請學院進行簡短演講。



★請問蘇清泉，你的個人政治立場比強化台灣醫療還要重要？



我們想問蘇清泉，強化醫療韌性，哪裡有錯？打造「韌性國家」，又哪裡有錯？我們受邀演說內容非常單純，係以台灣民防為主軸，針對歐美、日本等民防體系做概要論述。



僅因為衛福部跟學院有過短暫合作，就要無條件擋下對方預算？



如同醫事司長所說，台灣過去在「處理創傷」的緊急應變能力較弱，不管是天然災害、車禍甚至強化民防，全動署成立後更需要強化，接下來兩年也會強化外傷處理。



然而經過說明，蘇清泉還是充耳不聞，給的理由是：



立法委員蘇清泉院。（資料照）

「因為牽涉到黑熊學院，所以要保留。」

「這不用再講了，（國民）黨團說要保留。」



蘇清泉甚至看到預算案時喃喃地說：「一天到晚『韌性』...」



不打造「韌性國家」，難道要像中國國民黨一樣，打造一個膝蓋骨太軟、胳臂向外彎的「背骨國家」？



中國國民黨現在就是要引發寒蟬效應，讓所有政府、相關單位都不敢跟我們有任何往來。



國民黨這一連串的操作，就是想陷台灣民防於萬劫不復之境地。（取自貼文）

國民黨這一連串的操作，就是想陷台灣民防於萬劫不復之境地。



抹黑我們園遊會拿預算、抹黑我們是黑熊部隊、更胡亂修民防法。



中國國民黨這麼痛恨台灣、削弱台灣，到底是在幫誰辦事？



本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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