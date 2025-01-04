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曹興誠八不居士》習近平的元旦文告，為什麼讓人反感？

習近平的元旦文告，為什麼讓人反感？
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/01/04 12:30

◎ 曹興誠

近日詢問「通縮有何不好」的經濟大外行習近平，元旦發表文告，內容除了空洞矯情，還處處包裹著詐騙，引人反感。

首先我們看該文告開頭的一段話：「深情回望共和國的滄桑巨變，從五千多年中華文明的傳承中一路走來，“中國”二字鐫刻在“何尊”底部，更銘刻在每個華夏兒女心中」。

這段惺惺作態的文字雖然不長，但包含的詐騙量卻破表，堪稱奇文。

曹興誠八不居士》習近平的元旦文告，為什麼讓人反感？習近平元旦發表文告，內容除了空洞矯情，還處處包裹著詐騙，引人反感。（歐新社）

首先，西周青銅器「何尊」上的「中國」，是地名，也就是現在的「洛陽」。把一個地名，當成國名，十分可笑。事實是，歷史上從來沒有一個國家叫「中國」。即使現在海峽兩岸一邊叫中華民國，一邊叫中華人民共和國，也沒有哪個國家叫「中國」。所以習開口閉口講定義不清的「中國」，就是來意不善，圖謀詐欺。

其次，中共國自稱為「共和國」，也是詐騙。

一個共和國起碼要符合三個主要條件：一是主權屬於全體國民，非由少數家族或群體所壟斷；二是共和國要遵守憲法；三是憲法要維持立法、司法、行政三權分立。中共堅持一黨專政，反對三權分立，根本不符共和國的資格。所以它們是中共帝國，不是共和國。

習所說的「從五千多年中華文明的傳承中一路走來」，更是鬼話。

我們看三河（黃河、長江、珠江）流域流淌過的民族和國家，包括中共，從來都是後朝對前朝趕盡殺絕，除了文字和奴性教育有所延續之外，絲毫不曾傳承過理性、科學、人本主義這些重要的價值。現代文明講究的尊重事實，探求真理，在三河流域從未存在，當然也無所謂「文明傳承」。

中共國當今憲法中明言，該國是依據馬克思和列寧主義建立的國家。馬克思是德國人，列寧是俄國人，依據外國人思想建立起來的中共政權，跑來講什麼「從中華文明的傳承中走過來」，真是不知所云，恬不知恥。

中共尊奉的列寧主義是什麼東西？很多台灣人不知道，這很危險。

列寧給 「無產階級專政」 所下的定義說：「無產階級專政的權力是一種不受任何約束的權力，不受法律條文的約束，絕對不受任何規章制度的束縛，它完全是以暴力為基礎的」

聽清楚了吧？中共奉行的，是以暴力為基礎，無法無天的「無產階級專政」。

此外，中共自稱代表「無產階級」，也是極端的諷刺。中共自建國以後，就運用種種暴力，把所有百姓的土地加以沒收。所以在中共國裡，沒有任何國民擁有「領土」，一切土地都是共產黨的「地盤」

中共主張一切國有、國營，仇視私營企業。經濟學家向松祚曾經說：「容忍私營企業是他們無奈的選擇，消滅私人企業是他們崇高的理想」。

中共藉著買賣「土地使用權」和貪汙舞弊，高官富可敵國，中間幹部享盡特權，而底層老百姓則變成了生殺由人，失去了自由、尊嚴的韭菜和奴隸。

所謂「無產階級專政」，是中共無恥的謊言。

習近平元旦文告中最令人噁心的話，就是：「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

天天以飛彈、軍機、軍艦恐嚇威脅台灣人，這叫兩岸同胞一家親？（國防部提供）天天以飛彈、軍機、軍艦恐嚇威脅台灣人，這叫兩岸同胞一家親？（國防部提供） 

天天以飛彈、軍機、軍艦恐嚇威脅台灣人，這叫兩岸同胞一家親？中共主張階級鬥爭，善於挑撥仇恨，還不斷逼迫親人之間互相舉報傷害。他們有什麼資格和台灣人講「血脈親情」？

所謂「祖國統一是歷史大勢」，也是胡言亂語。什麼時候中共國變成台灣人的「祖國」了？

又1945年以後，各地人民紛紛走向獨立，使世界獨立國家的數目，由60個增加到現在近200個，這才是歷史大勢。中共圖謀武力侵犯台灣，絕非歷史大勢，而根本是反人類、反文明的暴行，當然也不會得逞。

中共國內各省市的老百姓依據聯合國人權憲章，以主權在民，人民自決的原則，推翻中共暴政，各自成為民主自治的區域或主權獨立的國家，才是文明所趨，才是歷史大勢。

習的元旦文告，矯情、詭詐，內容空洞卻暗藏殺機。以這樣的水準，想要「偉大復興」，是作春秋大夢吧？

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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