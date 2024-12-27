自由開講》得便宜還賣乖／強闖3惡法 國民黨還敢宣稱為「民主」？！

◎吳哲文

藍白2黨立委在12月20日一天之內，強行通過選罷法、財劃法及憲法訴訟法三大案，次日深夜，賴總統在社群媒體發文，表示不僅將竭盡一切可能善後，更將以「更大的民主」來解決問題，但中國國民黨朱立倫主席以降的多名黨公職，卻儼然以戰勝者的姿態，看待賴總統的發文，宣稱三大案是所謂護民主法案、其通過符合多數民意期待，得意洋洋溢於言表。

立法院12月20日舉行院會，藍白兩黨人數優勢下以舉手表決方式處理選罷法修正案。（記者方賓照攝）

但，稍觀這次三大案通過的過程或內容，這些法案與其說是保護民主，更像是保障特定政黨在現有制度下所獲得的一時性政治利益，而這些政治利益，不僅將會繼續成為該黨少數高層的政治資本，更有進一步為台灣撕開更多破口、引狼入室的可能性。

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國民黨中常會，國民黨主席朱立倫（左）向國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）致意。（記者王藝菘攝）

例如選罷法，「罷免連署必須檢附連署人國民身分證正反面影本」、「罷免投票贊成票必須高於被罷免人當選票數」，無論如何都是在實質墊高選區公民展現新民意、甚或對不適任立委提前收回民意授權的難度，使得以並不算大的差距當選的本屆國民黨立委，不僅當選1次爽4年，未來連這些立委奉承黨、乃至於中國當局的意志，繼續推行其他的禍台法案，也都很難被趕下台，對中國國民黨而言，難道這才是民主的體現？根本是得了便宜又賣乖！

而憲法訴訟法在提高作成憲法裁判所需的門檻，並變相降低大法官人數的迴避餘裕的同時，也使得因為司法權根據可能違憲的法律作成的司法裁判，而遭受法律上不利益的一般民眾，透過憲法訴訟獲得救濟的可能性因此降低；藍白版財劃法在並沒有先檢討藍營執政縣市地方治理品質的情況下，反而還用「邊三讀、邊刪修增補內容」極其粗糙的立法程序大幅擴增財源，在台灣製造出新的區域資源分配不正義，也都距離民主的標準相當遠。

奉勸中國國民黨的政治人物們，在透過製造「中華民國在台灣」近年最大憲制危機、從中攫取政治利益（例如朱主席在幕後操作，提昇明年連任黨主席的可能性）的時候，還是少用一點「民主」之類的遁詞為自己辯護，否則也只是徒增更多民憤，對貴黨的未來不一定會更有利。

（作者從事服務業、兼業作家）

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