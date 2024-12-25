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自由開講》韓與中簽FTA後的警示 防國民黨走回頭路

2024/12/25 17:00

◎ 朱孟庠

韓國尹錫悅彈劾通過，無預警宣布戒嚴是近因，遠因應是韓國的經濟現狀差，尹錫悅無法解決，民怨也必須概括承受。二○一五年南韓歡天喜地與中國簽訂FTA後，天真的南韓人陷入中國養、套、殺的劇本，強項技術已被中國超越，經濟即開始跌落。接續二○一七年前總統文在寅就任後，立場親中，南韓國力就步步下墜，如今韓國與中國已經出現百億美金的貿易逆差，經濟依賴中國的苦果國民黨沒看到？

南韓自2015年與中國簽訂FTA後，陷入中國養、套、殺的劇本，強項技術被中國超越，經濟開始跌落。如今南韓與中國已出現百億美金的貿易逆差。示意圖。（路透資料照）南韓自2015年與中國簽訂FTA後，陷入中國養、套、殺的劇本，強項技術被中國超越，經濟開始跌落。如今南韓與中國已出現百億美金的貿易逆差。示意圖。（路透資料照）

台灣經濟最慘烈的時代，是兩岸關係最好的時候，二○一五年之前的馬政府時代，台股慘不忍睹，南亞科、華邦、旺宏…都是不到五元的水餃股…蔡政府上來，才擋住失血，陸續鼓勵台商回台投資，股市上了萬點，一直向上；中美貿易戰開打後，現在的中國經濟有多慘？但馬英九還在中國好棒棒！這些滯台中國人，始終搞不清哪裡才是安身立命所在？

馬政府八年台灣也曾走過經濟失落的年代。中國設廠，技術被拿走後，中共傾國家之力扶持，就像過去的太陽能產業般，原來優勢的面板、DRAM等產業即被中國搶走，南韓步台灣後塵，又不願加入CHIP4，當日本、台灣、美國結盟後，朝向中國的南韓半導體當然是垮了，過去主導價格的地位也被中國取代，同時鋼鐵、石化等也全面臨相同狀況，南韓於是從對中貿易順差轉為逆差。

馬政府八年，台灣也曾墜入中國經濟的黑洞，還好二○一四年太陽花學運，台灣人對馬英九政權的親中路線踩了煞車，要不然可能會比今天的韓國還要慘。選錯邊的南韓，經濟也被中國拖垮。同時台灣的紅色集團也一樣面臨危機，台玻、台塑、聯成、巨大、美利達、中租…皆已創歷年虧損新高紀錄，這個虧損都是從中國產生的，且正逐季上升。中國經濟的美好時代已經過去了，但中國國民黨仍看不到

網上見韓國在野黨領袖連串的親中論調後，對照國內的在野黨的囂張，能體會韓國「朝小野大」的政治格局及親中、抗中鬥爭白熱化的現況；這現象也讓我們對台灣本土政府面對國會困境感到憂心。一個在台戒嚴三十八年的政黨，卻公然藉著戒嚴炒作，不斷透過修法設局，透過設局再帶風向

共軍圍台之際，國會正在開議，許多待協商的法案，身為國民黨總召的傅崐萁人卻在香港，關鍵時刻傅崐萁去中國談什麼？（資料照，記者陳逸寬攝）共軍圍台之際，國會正在開議，許多待協商的法案，身為國民黨總召的傅崐萁人卻在香港，關鍵時刻傅崐萁去中國談什麼？（資料照，記者陳逸寬攝）

共軍圍台之際，國會正在開議，許多待協商的法案，身為國民黨總召的傅崐萁人卻在香港，關鍵時刻傅去中國談什麼？一群群舔中立委進中國像搭公車般隨興，試問時刻接觸國家機密的立委們，去中國理當報備，為何反對？都做些什麼勾當如此心虛？而首都市長蔣萬安，不是說機艦擾台就取消雙城論壇？今解放軍七面圍台，卻公然食言跳票

國民黨遇到主權就轉彎，不但不反共，還甘做中共的走狗，早已是兩蔣的叛徒。民進黨欲針對「金流、資訊流、人流」防堵中共統戰，但所有國安法案竟被擋在程序委員會二十多次，連進入討論都被封殺台灣人對中共逐次擴大的「環台軍演」絕不可麻木，更必須認清「敵人就在本能寺」，謹防國民黨與敵人勾結，吞噬台灣經濟與民主的果實！親中的苦果，南韓正痛苦著，我們也曾嚐過經濟失落的八年，所以公民謹防親中政黨走回頭路。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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