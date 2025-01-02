林修民 半導體看天下》立法院有責任告訴國民 如何對應敵國恐攻的數位轉型?

敵國極權勢力透過數位化網路時代攻擊民主自由國家人民的基本權問題，這是人類史上第一次。透過數位化和網際網路，民主自由人民面對國家安全與侵犯基本權的議題已經不是傳統的領土與領海問題，真正第一線作戰單位不是傳統的國防部而是負責數位產業和國家資訊安全的數位發展部門。

◎林修民

立法院近日通過了憲法訴訟法修正案，又封殺所有了行政院提出的大法官候選人，意圖癱瘓國人基本權救濟的最後管道，立法院既然否定了現行方式，那就有義務告訴國民，面對外國恐怖極權（中國、俄羅斯與北韓等）陣營透過科技對我國人民基本權侵害的最新威脅，立法院主張將如何對應?

立法院近日通過了憲法訴訟法修正案，又封殺大法官候選人。（資料照）

例如、美國最新對於抖音（Tik Tok）與之前的華為行政與立法處分，幾乎都必須到法院一較高下，華為和抖音這些來自恐怖極權國家的外國組織，不約而同都主張美國行政和立法處分違憲而要求釋憲，身為遭中國滲透較美國更為嚴重的我們，當立法院意圖癱瘓釋憲功能後，立法院對上述這些恐怖組織的立場是什麼?

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美國最新對於抖音（Tik Tok）與之前的華為行政與立法處分，幾乎都必須到法院一較高下。示意圖。（法新社檔案照）

立憲就是人權

20世紀以前，地球上多數人民仍然面對君主的壓迫，繼而演生出近代立憲主義，以天賦人權對抗君權神授。國民主權（民主原則）和基本人權（自由原理）兩者都是源諸「人類尊嚴」的最基本原理。所有憲政、憲法制定與解釋全部都來自上述人權不得被侵犯。

但到了20世紀，民族自決的風潮導致各國脫離君主帝國的統治紛紛獨立，但這並不表示人民可以高枕無憂，人民成立的政府侵犯國民的權利甚至不見得與君主時代有所差別，除此之外、私人勢力強大（第三人效力）透過全球化帶來貧富差距，更是傳統立憲主義國民對抗政府之外，國民基本權遭到侵犯所產生新的課題。

敵國恐怖攻擊的數位轉型

而21世紀的現在，國民基本權遇到的挑戰更是前所未有。主因是除了之前政府與第三人效力之外，數位化時代的到來，打破過去國家的界線，恐怖敵國勢力更容易透過各種威脅利誘方式，來侵害民主自由國家國民基本權，特別是言論自由。就如同詐騙集團懂得利用社群網站，社群軟體實施詐騙一樣。

而此類新型敵國極權勢力跟傳統敵國極權威脅民主自由陣營勢力最大的不同就是他們會偽裝成本國或是非敵國（第三國）身分（鍵盤後是誰?）。筆者稱其行為為自由民主社會裡的癌症。

人們之所以談癌色變，就是因為癌細胞能偽裝成人體正常細胞躲過人體免疫系統的審查，繼而在人體內到處增長轉移。而敵國極權勢力正是以癌細胞為師、藉由在民主自由體制內，透過數位世界裡沒有邊界的科技能力，假借言論自由或買賣自由實際行對民主自由國家行侵略之實，扶植親自己的勢力或是掌握選舉領導人的隱私控制民主自由國家的領導人。

敵國極權勢力透過數位化網路時代攻擊民主自由國家人民的基本權問題，這是人類史上第一次。示意圖。（美聯社檔案照）

在防止民主自由思想進入極權恐怖陣營時，數位化四海一家的方便性同時也給了敵對極權國家攻擊民主自由國家的機會。而這是過去人類民主自由發展史上完全沒有遇過的挑戰，因為過去民主自由發展如前述都是以當地國家君主或是政府侵犯人民的基本權。敵國極權勢力透過數位化網路時代攻擊民主自由國家人民的基本權問題，這是人類史上第一次。

上述敵國極權國家對民主自由國家造成的威脅，透過數位化和網際網路，民主自由人民面對國家安全與侵犯基本權的議題已經不是傳統的領土與領海問題，真正第一線作戰單位不是傳統的國防部而是負責數位產業和國家資訊安全的數位發展部門。

不管是駭客攻擊、盜取人民隱私的資安問題或是利用假影片，假消息放在社群網站意圖影響民主自由國家的選舉等，都是數位化時代有待民主自由國家們共同需要面對的挑戰。

當面對敵國恐怖勢力藉由數位轉型，跨國界攻擊民主自由陣營，人權受到侵害必須由最後的防線 – 大法官解釋憲法來捍衛，目前立法院癱瘓目前大法官會議釋憲的功能，那立法院當然有義務來告訴國民他們打算如何面對經過數位轉型後、來自敵國恐怖攻擊?

（作者為科技專欄作家）

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