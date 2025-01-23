林修民 半導體看天下》未來的AI世界 只有親美與反美兩種選擇、沒有第三種

美國政府於2025年1月13日宣布「人工智慧擴散臨時最終規則」，人工智慧晶片的出口將分三級管制... 這個政策就是告訴全球所有國家，未來的AI世界只有親美與反美、或是代表他們背後的價值也就是自由或是奴役兩種的選擇，決不會有第三種，也就是不會有所謂不選邊的問題。

◎林修民

美國政府於2025年1月13日宣布「人工智慧擴散臨時最終規則」，人工智慧晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。而列為第三級管制的國家，包括中國（含香港、澳門）、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等約22國則禁止對這些國家出口先進人工智慧晶片。

美國政府1月13日新政策，人工智慧晶片的出口分三級管制，對中國等第三級國家禁止出口，台灣不受影響。示意圖。（歐新社檔案照）

在全球非第一也非第三級的100多國則全部為第二級，購買先進AI晶片只有在幾種特殊的情形下才免需許可，否則皆需要許可證，且有購買上限而度。

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而不只半導體晶片、AI模型權重也在管制之列

這波管制也限制「封閉式AI模型權重」出口，也就是不得對中國等被列為第三級的國家提供運算能力強大的AI模型。以上措施將有120天的時間供公眾提出意見，也將給予業界一年的時間調整，以符合新的安全標準。

先說結論:

美國這個政策就是告訴全球所有國家，未來的AI世界只有親美與反美、或是代表他們背後的價值也就是自由或是奴役兩種的選擇，決不會有第三種，也就是不會有所謂不選邊的問題。

美國這個政策就是告訴全球，未來的AI世界只有親美與反美兩種選擇。示意圖。（路透檔案照）

對國家而言，不管你嘴巴說的如何親美友中，能夠在第一級清單內的才是美國認定的好朋友。而第三級就是美國認定的邪惡軸心，如果你的國家不跟這些第三級國家保持距離，那你就只會在第二級且會受到美國的限制。換句話說，分三級的目的就是希望第二級國家能朝第一級前進。

被新管制的封閉型AI模型是甚麼?

既然叫人工智慧，就是模擬人的大腦組織行為，而模型就是神經網路，把電晶體當成大腦的神經元，神經網路的分布包含權重等就是模型。

更簡單的比喻，半導體晶片代表腦組織的數量，模型就是大腦架構與分布，越先進的模型可以降低對半導體晶片的數量與能耗，或是在相同的半導體晶片上發揮更大的效能，模型的重要性完全不亞於半導體晶片。



模型也跟著應用分很多種，包含處理影像，甚至近年最紅的自然語言等會有所不同。而過去的大型模型都是企業自行開發，目前最知名的大型語言模型就是ChatGPT。模型亦可分為可以免費公開使用或是營利事業所開發需付費，則又可分為開源（Open Source）與閉源（Closed Source）兩種，上述受管制的模型就是封閉型。



也因為模型的多樣，美國開發的模型不一定適合台灣，即使已考慮繁體中文與英語差異。就算同樣在漢字體系，台灣和中國適合的AI模型也不同，故國科會近年來打造了台灣第一個本土AI模型-TAIDE。而產業界也自己發展適合台灣產業發展的Project TAME。



而模型也因與實際運算的電晶體數目環境不同而有所區別，在使用輝達今日（如GB200）最先進晶片上的模型就不可能放在如個人行動裝置如手機上面所使用，因為例如像ChatGPT在GB200上執行的大型模型除了最先進的製程外，還需要有大量快速的記憶體，如現今的高頻寬記憶體（HBM），這表示它需要大量的供電與散熱，這就是在資料中心與桌上型電腦或個人手機會有不同AI模型的原因。

輝達GB200，就是典型適合在資料中心做AI訓練的產品。示意圖。（彭博檔案照）

如果以輝達的產品為例，GB200就是典型適合在資料中心做AI訓練的產品，而目前量產最快的桌上型電玩產品RTX40系列則是適合在桌上型電腦上做AI推論或是做邊緣（Edge ）AI。兩者適合使用AI模型（參數的差別）也有所不同。只是根據美國目前的半導體限制，即使是邊緣AI也會落入管制內容（例如RTX4090）。

美國這次新規就是限制閉源的AI模型也不可以出口至第三級國家，隨著先進AI晶片與模型的管制，這會持續拉大第一級國家和第三級國家的AI距離。

上述規定公布之後，引來了某些擔憂，例如美國半導體產業協會（SIA）與國際半導體產業協會（SEMI）就擔心對大部分國家設限會影響美國AI晶片的市佔率。

基本上上述擔心是多慮。因為這個「人工智慧擴散臨時最終規則」在之前許多限制中國半導體的措施下，已經讓中國半導體研發能力原地踏步，甚至開始走回頭路。

在全球的半導體世界中，只有中國「有意願」且「不擇手段」的打算改變以美國為首的秩序。故在中國持續加大落後的情況下，目前並沒有任何一個其他國家的AI晶片且能夠不受美國技術管制下補足在外國市場中美國產品市佔率的缺。

美國從川普政府第一期開始，就開始透過各種手段遏制中國晶片發展。（路透檔案照）

美國自從2018年川普政府第一期開始，就透過國會修改出口管制改革法（ECRA）賦予行政部門隨時修改出口管理條例（EAR），從2019年開始幾乎每年都對中國施加更多的限制。其中也包括透過增加實體清單的方式對中國管制，但實務上成效仍有許多改善空間，過去就常常遭到現在就任國務卿的在野黨議員盧比歐的批評。

事實上、自從對中國限制高階晶片後，美國對第三地如新加坡或是中東某些國家的晶片出口數量就大增，令大眾懷疑基本上是透過當白手套方式轉口之後流入中國。

華爾街日報就曾經報導了走私輝達晶片到中國的過程，其中一例就是一名從新加坡回國的中國留學生，在行李中塞了6張輝達AI晶片，每帶一張AI晶片回國，他就能獲得100美元的報酬。

筆者之前也曾經撰文質疑以美國商務部工業安全局（BIS）才幾百員工的人力是否足以有效審查全球100多個國家的最終使用者，以黑名單方式列舉公司後再一個個審查所有申請人非白手套並非有效方式。

而新規回歸EAR內傳統出口控制分類號碼（ECCN），以不同國家，不同出口控制方式才是節省人力時間的有效方法，此方式由於太過複雜不在此贅述，讀者可以想像成基本上以白名單方式取代黑名單。如果你的國家不在白名單也就是第一級內，那你就要自己證明你的清白，才可以不受美國管制。



表 EAR內規定出口台灣的規定

台美友好

這次美國新規把台灣放入第一級，可說是過去幾年來台美關係增溫的明證，我們看看第一級的國家，基本上全為美國的北約盟國，五眼聯盟或是直接駐美軍（日韓）的國家，台灣是唯一擁有非上述資格卻仍在裡面的國家，相較於傳統EAR規定把台灣限制基本上跟泰國、蘇丹同一級的現狀（如上圖），新規真是台灣人的光榮。

為何美國國會能，台灣國會不能?

美國行政部門之所以可以全力對付第三級的極權恐怖國家，最主要就是來自國會的支持，美國國會在2018年通過ECRA，並隨時緊盯行政部門為何執行出口管制不力?而我國國會卻至今對於中國對我國實施的軍機軍艦侵擾，甚至破壞海底電纜的動作不聞不問!

親美與反美、自由與奴役的選擇

AI絕對是人類的未來，水能載舟也可覆舟。AI受法治，權力分立的制衡可為人類帶來光明的未來，但落入極權恐怖組織就會變成一個奴役韭菜的終極武器，美國的新政策就是告訴所有的國家，未來只有親美和反美或是自由與奴役兩種選擇。台灣該慶幸目前自己站在自由人權的陣營，但也不是沒有隱憂，因為目前的國會正處心積慮要把台灣拉向第三級，如果他們再不採取對中動作的話。

（作者為科技專欄作家）

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