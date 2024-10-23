林修民 半導體看天下》反制中國軍演恫嚇的最好方法

中國在10月14日宣布在台灣周邊舉行聯合利劍B演習，而我國防部也公布了F16透過狙擊手夾艙標定中國殲15軍機的照片。不只東方，美國智庫戰爭研究所(ISW)13日也公布了烏克蘭可能使用F16擊落了俄羅斯蘇-34戰轟機，上述兩起事件堪稱世界上自由與奴役兩大陣營的軍武較量。

◎林修民

中國在10月14日宣布在台灣周邊舉行聯合利劍B演習，而我國防部也公布了F16透過狙擊手夾艙標定中國殲15軍機的照片。不只東方，美國智庫戰爭研究所（ISW）13日也公布了烏克蘭可能使用F16擊落了俄羅斯蘇-34戰轟機，上述兩起事件堪稱世界上自由與奴役兩大陣營的軍武較量。

中國在10月14日宣布在台灣周邊舉行聯合利劍B演習（取自微博）

關於F16擊落蘇-34戰機，由於蘇-34為先進4代戰機，擁有配備俄軍最先進R-77視距外射後不理的能力，一般推估，最有可能擊落蘇-34的原因是F16使用具有相同功能的AIM-120飛彈所致。

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而台灣最新的F16V皆配備AIM-120D飛彈，且具有上述的狙擊手夾艙。而台灣現在使用的F16V皆配備APG-83雷達，較烏克蘭接收F16的雷達更為強大，如果搭配AIM-120，將可發揮其更大的威力。

台灣F-16V戰機用狙擊手莢艙瞄準殲-15的黑白畫面（圖擷自王定宇臉書）

數位影像的進步有賴半導體

目前仍不知台灣國防部公布影像中狙擊手夾艙標定的距離為何，但隨著拍照解析度越高，能看到的標定距離就越遠，但以消費者習慣的照相功能來看，我們可以看到數十年來數位攝影的發展，不管手機或是單眼等的解析度都越來越高。

30年剛誕生的數位相機（現在幾乎已全被智慧型手機取代），解析度只有數十萬像素，但目前隨便一隻零元手機的拍照功能都達到數千萬像素的解析度。而越來越進步的原因就是半導體，不管是感測器（Sensor）或是後面的影像處理單元（ISP）都是推進的功臣。

而被狙擊手夾艙所標定的敵機，在短距離內可以隨時發射紅外線導引響尾蛇飛彈擊落，而如果離我機超過一定的距離，還可以發射AIM-120中程空對空飛彈。

AIM-120具有終端主動雷達導引，當狙擊手夾艙標定敵機後，只要按照狙擊手夾艙提供的資訊，一旦發射AIM-120後，只要等到飛彈接近敵機在內的不可逃逸區後，再開啟彈頭主動雷達，這時候的中國飛行員雖然會聽到雷達鎖定警報聲大響，但他那時唯一可做的事只會剩跳傘逃生。

飛彈之所以會這麼聰明知道會去打敵機，不會跑去追旁邊的雲或是其他的友軍，靠的就是雷達。而現在最先進的雷達就是主動式電子掃描陣列雷達（AESA）和主動式相位陣列雷達（APAR）。

但不管是上述哪種雷達，都是採用數位化訊號處理，在每天線單元收發射頻（Radio Frequency）訊號之後馬上就透過數位類比轉換器（DAC）或是類比數位轉換器（ADC）轉換為數位訊號開始數位訊號處理。

《彭博》指出，中國若封鎖台灣，切斷台積電晶片供應全球，估全球經濟將損失160兆元。（法新社）

越聰明的飛彈需要更快的計算能力（Computing power）和傳輸能力（bus throughput），但不管上面哪一種能力都需要半導體，這就是為什麼現場可程式化邏輯陣列（FPGA）會被使用在飛彈上的原因，而這也是為何近10年前筆者和奇遊團反對中國紫光集團入股台灣半導體業的原因。

朝野合作推出台灣版晶片管制法案 – 半導體即國安

由上可知，國安來自雷達與飛彈，雷達與飛彈來自半導體，這也是美國近年來大力管制半導體出口至恐怖極權國家的原因，所以真正有效嚇阻中國軍武恫嚇台灣的方法就是效法美國全面管制半導體出口。

不只管制終端晶片，而是包含設備、原料，甚至人員至中國半導體業工作。止戰最好的方法就是讓敵方看清楚我倆的距離，這有賴國會朝野合作一起為台灣的安全而努力。

（作者為科技專欄作家）

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