晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

國際先鋒》川習通話的時機與意圖：台灣如何應對？

這通電話的時機異常微妙。根據過往慣例，美國當選總統在就職前通常不會與外國領導人討論具體政策。外交事務大多由現任政府處理。然而，川普不僅打破了這一傳統，更在2024年底便主動邀請習近平參加他的就職典禮。這在美國歷史上前所未見，顯示了川普對直接外交互動的高度偏好。
國際先鋒

國際先鋒

2025/01/20 19:00

◎王宏仁

美國總統唐納德·川普（Donald J. Trump）於2025年1月17日與中國國家主席習近平進行了一次非比尋常的通話，距離其正式就職僅剩三天。這次通話不僅引發廣泛關注，也帶來許多值得深入探討的問題。為什麼川普選擇在此時與習近平通話？這背後透露了哪些戰略意圖？對美中關係以及台灣又可能產生何種影響？

美國總統川普在就職前3天，與中國國家主席習近平進行通話。（路透檔案照）美國總統川普在就職前3天，與中國國家主席習近平進行通話。（路透檔案照）

突如其來的通話：時機與內容的分析

這通電話的時機異常微妙。根據過往慣例，美國當選總統在就職前通常不會與外國領導人討論具體政策。外交事務大多由現任政府處理。然而，川普不僅打破了這一傳統，更在2024年底便主動邀請習近平參加他的就職典禮。這在美國歷史上前所未見，顯示了川普對直接外交互動的高度偏好。

根據川普的發文，此次通話聚焦於美中之間急需解決的幾個議題，包括貿易逆差、芬太尼毒品問題以及TikTok對美國社會安全的影響。然而，中國官媒的報導則強調台灣問題、中美經貿合作的「互利共贏」以及雙方在其他「世界大事」上的合作機遇。雙方公佈的重點顯然不一致，延續了美中「各說各話」的傳統。

根據川普發文，此次通話聚焦於貿易逆差、芬太尼毒品問題以及TikTok。圖為美國高法院裁定禁TikTok不違憲 。示意圖。（路透檔案照）根據川普發文，此次通話聚焦於貿易逆差、芬太尼毒品問題以及TikTok。圖為美國高法院裁定禁TikTok不違憲 。示意圖。（路透檔案照）

為何選擇習近平，而非普廷？

川普曾在競選期間多次表示，其上任後將在24小時內結束烏俄戰爭。然而，至今未見具體行動，甚至連其任命的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）前往歐洲的行程也推遲至就職後。這表明，川普優先解決的問題或許並非烏俄戰爭，而是美中之間的經貿和安全問題。

一種可能的解釋是，川普希望藉由與中國建立早期溝通，迫使北京在貿易和其他議題上作出讓步。另一種可能性則是，川普認為中國在促成烏俄停火談判中可以發揮關鍵作用。這表示，烏俄戰爭的解決與美中的交涉，在川普外交戰略中的是同時可以並存處理的議題。

對台灣的影響：大交易的可能性？

台灣觀察家長期擔心，美中之間可能達成一種「大交易」（Grand Bargain），以台灣利益為籌碼換取中國對美國在其他領域的合作，以及接受美國在亞洲事務的主導。然而，這種假設在過去的川普任期內並未成真，中國也不可能接受美國在亞洲的主導。事實上，川普第一任期內對台灣的支持力道，包括批准多項軍售案以及國會通過的友台法案，已經證明將台灣視為美國核心利益的一部分。

即便如此，台灣仍需警惕美中之間的談判可能對台灣產生的影響。習近平在通話中提及台灣問題，並重申「中國主權完整性」，顯示中國領導人仍不放棄將台灣視為與美競爭中的戰略牌然而，這並不意味川普會在台灣問題上讓步。從其過往言行來看，川普更可能是直接跳過台灣議題去挑戰習近平的政權穩定。

川普外交風格的雙面性

川普的外交風格向來出人意表，雖可能引發意外風險，但也不排除會帶來突破性進展。以加拿大總理杜魯道為例，川普在2024年底與杜魯道共進晚餐後，杜魯道不久便宣布辭去自由黨黨魁職位。這顯示川普在與盟友或對手互動時，往往能創造出劇烈的政治效應。

川普在去年底與杜魯道（右）共進晚餐後，杜魯道不久便宣布辭去自由黨黨魁職位。（法新社檔案照）川普在去年底與杜魯道（右）共進晚餐後，杜魯道不久便宣布辭去自由黨黨魁職位。（法新社檔案照）

對中國而言，川普或許會採取類似策略。在通話中承諾「很快見面」，可能是為了在公開場合中施加壓力，進一步測試北京的底線。習近平會不會在見過川普之後就像杜魯道這樣下台，不得而知，然而，北京方面可能承受的壓力一定會大過於過往。

台灣的應對策略：堅定立場與積極作為

面對美中之間的不確定性，台灣應保持清醒，避免不必要的恐慌。無論是「大交易」的假設，還是對川普外交風格的擔憂，台灣應該繼續堅持美國的民主價值並與美國保持緊密合作，鞏固雙邊關係。在兩岸問題上，台灣必須堅定維護自身的主權與尊嚴，不因外界壓力而改變立場。相信可以平順地度過未來暗潮洶湧的國際世局。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書