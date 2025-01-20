國際先鋒》川習通話的時機與意圖：台灣如何應對？

這通電話的時機異常微妙。根據過往慣例，美國當選總統在就職前通常不會與外國領導人討論具體政策。外交事務大多由現任政府處理。然而，川普不僅打破了這一傳統，更在2024年底便主動邀請習近平參加他的就職典禮。這在美國歷史上前所未見，顯示了川普對直接外交互動的高度偏好。

◎王宏仁



美國總統唐納德·川普（Donald J. Trump）於2025年1月17日與中國國家主席習近平進行了一次非比尋常的通話，距離其正式就職僅剩三天。這次通話不僅引發廣泛關注，也帶來許多值得深入探討的問題。為什麼川普選擇在此時與習近平通話？這背後透露了哪些戰略意圖？對美中關係以及台灣又可能產生何種影響？

美國總統川普在就職前3天，與中國國家主席習近平進行通話。（路透檔案照）

突如其來的通話：時機與內容的分析

這通電話的時機異常微妙。根據過往慣例，美國當選總統在就職前通常不會與外國領導人討論具體政策。外交事務大多由現任政府處理。然而，川普不僅打破了這一傳統，更在2024年底便主動邀請習近平參加他的就職典禮。這在美國歷史上前所未見，顯示了川普對直接外交互動的高度偏好。

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根據川普的發文，此次通話聚焦於美中之間急需解決的幾個議題，包括貿易逆差、芬太尼毒品問題以及TikTok對美國社會安全的影響。然而，中國官媒的報導則強調台灣問題、中美經貿合作的「互利共贏」以及雙方在其他「世界大事」上的合作機遇。雙方公佈的重點顯然不一致，延續了美中「各說各話」的傳統。

根據川普發文，此次通話聚焦於貿易逆差、芬太尼毒品問題以及TikTok。圖為美國高法院裁定禁TikTok不違憲 。示意圖。（路透檔案照）

為何選擇習近平，而非普廷？

川普曾在競選期間多次表示，其上任後將在24小時內結束烏俄戰爭。然而，至今未見具體行動，甚至連其任命的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）前往歐洲的行程也推遲至就職後。這表明，川普優先解決的問題或許並非烏俄戰爭，而是美中之間的經貿和安全問題。

一種可能的解釋是，川普希望藉由與中國建立早期溝通，迫使北京在貿易和其他議題上作出讓步。另一種可能性則是，川普認為中國在促成烏俄停火談判中可以發揮關鍵作用。這表示，烏俄戰爭的解決與美中的交涉，在川普外交戰略中的是同時可以並存處理的議題。

對台灣的影響：大交易的可能性？

台灣觀察家長期擔心，美中之間可能達成一種「大交易」（Grand Bargain），以台灣利益為籌碼換取中國對美國在其他領域的合作，以及接受美國在亞洲事務的主導。然而，這種假設在過去的川普任期內並未成真，中國也不可能接受美國在亞洲的主導。事實上，川普第一任期內對台灣的支持力道，包括批准多項軍售案以及國會通過的友台法案，已經證明將台灣視為美國核心利益的一部分。

即便如此，台灣仍需警惕美中之間的談判可能對台灣產生的影響。習近平在通話中提及台灣問題，並重申「中國主權完整性」，顯示中國領導人仍不放棄將台灣視為與美競爭中的戰略牌。然而，這並不意味川普會在台灣問題上讓步。從其過往言行來看，川普更可能是直接跳過台灣議題去挑戰習近平的政權穩定。

川普外交風格的雙面性

川普的外交風格向來出人意表，雖可能引發意外風險，但也不排除會帶來突破性進展。以加拿大總理杜魯道為例，川普在2024年底與杜魯道共進晚餐後，杜魯道不久便宣布辭去自由黨黨魁職位。這顯示川普在與盟友或對手互動時，往往能創造出劇烈的政治效應。

川普在去年底與杜魯道（右）共進晚餐後，杜魯道不久便宣布辭去自由黨黨魁職位。（法新社檔案照）

對中國而言，川普或許會採取類似策略。在通話中承諾「很快見面」，可能是為了在公開場合中施加壓力，進一步測試北京的底線。習近平會不會在見過川普之後就像杜魯道這樣下台，不得而知，然而，北京方面可能承受的壓力一定會大過於過往。

台灣的應對策略：堅定立場與積極作為

面對美中之間的不確定性，台灣應保持清醒，避免不必要的恐慌。無論是「大交易」的假設，還是對川普外交風格的擔憂，台灣應該繼續堅持美國的民主價值並與美國保持緊密合作，鞏固雙邊關係。在兩岸問題上，台灣必須堅定維護自身的主權與尊嚴，不因外界壓力而改變立場。相信可以平順地度過未來暗潮洶湧的國際世局。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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