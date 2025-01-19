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自由開講》超越藍綠 捍衛憲法法庭

2025/01/19 08:30

◎ 朱孟庠

藍、白否決憲訴法覆議，搞殘憲法法庭，中共要消滅中華民國，第五縱隊「復康聯盟黨」密謀引十萬紅軍入台，「滅台計畫」蒐集美國在台協會AIT、阿里山雷達站、加祿堂海灘實彈高地、屏東恆指部、三軍聯訓基地寶利營區等政軍目標，將資訊轉交中國，並吸收軍中同袍秘組「狙擊隊」，成員多為退役軍人，且過去多是國民黨籍，然國民黨沒有一聲譴責。由於藍、白兩黨搞殘了憲法法庭，內政部亦無法向憲法法庭聲請解散「復康聯盟黨」及「統促黨」。國安是超越藍、綠的存亡命題啊！

立法院藍白黨團去年底否決七位大法官人事同意權，使憲法法庭陷於無法運作之危機，意圖癱瘓憲法法庭，恐造成憲政危機。 （記者王藝菘攝）立法院藍白黨團去年底否決七位大法官人事同意權，使憲法法庭陷於無法運作之危機，意圖癱瘓憲法法庭，恐造成憲政危機。 （記者王藝菘攝）

賴總統提名的七位大法官人選，全數遭藍白封殺，藍、白惡修的憲訴法，同意違憲宣告不得低於九人，現也只剩下八位大法官；即便未來補齊了，如果是8:7的違憲案，不能判違憲，那變成8＜7，天才；但能不能判合憲？也不行，因為判合憲要過半，七人也沒過半，法學博士閉門造車，修了一條會打結的法案。即使違憲票數明顯如8:2，不能判違憲，結果是2>8？但也不能判合憲，沒過半。一張紙直接把憲法法庭給弄殘了。

惡修《憲訴法》，憲法法庭真成了「化石」？目前就有近五百件民間提出待憲法法庭審判的案件，惡修版憲訴法，憲法法庭如何運作？合憲、違憲都不能判，滑天下之大稽。憲法法庭怎麼開會怎麼決議，有其規範，是司法院的專業職權，立院也要管？驚覺！立委真這麼大？一個只有六萬八選票的經濟犯更生人，進了立院，拉個政治賭徒黃國昌，就綁架了國、眾兩黨，反過來宰制六百多萬的本土選民…一幕幕違憲「政變」正在進行，納粹歷史重演，公民痛心！

惡魔納粹是怎樣掌權的？一九三三年納粹黨在國會是第一大黨，但未獲得絕對多數，於是聯合盟友通過實際上是擴權的「授權法案」，讓政治實權聚集在自己的手上，破壞憲法，清除國內政治反對力量，從頭到尾卻一直強調是人民的選擇，最終打造出一個「反人類」的巨獸。現在的國會藍、白兩黨，正在幹這樣的事。

國民黨以納粹奪權為師，成為台灣國安的「毒瘤」。奪權「政變」，顛覆司法嚴肅性，不討論、不實質審查、三大法案未經委員會協商討論，匆匆逕付三讀。然觀察媒體熱度都在柯文哲的京華城案。二戰後一九四六年德國信義宗牧師馬丁．尼莫拉，寫了一篇懺悔詩，敘述德國的知識份子與牧師如何屈服於納粹黨勢力，沉默地坐視納粹肅清一群又一群的無辜者。

花蓮拔傅連署活動現場，年輕人背著罷免傅崐萁背包，表達拒絕「支傅寶」心聲。（記者花孟璟攝）花蓮拔傅連署活動現場，年輕人背著罷免傅崐萁背包，表達拒絕「支傅寶」心聲。（記者花孟璟攝）

走過獨裁的戒嚴苦難，台灣絕不走回頭路，不讓親中舊勢力復辟，中共侵台戰爭已經開打，戰場在國會，超越藍、綠的國家生存問題，公民站出來！不能冷漠！媒體更應發揮第四權的力量，唯有挺身捍衛憲法，才能守住民主

欣見公民團體發起「港湖除銹、剷除黑芯」等全台大罷免……切除毒瘤傅崐萁、韓國瑜，就是遍地烽火罷藍委，也期待藍色選民應起義來歸。傅、韓毀憲的背後靈是中共，罷掉才對得起誓死反共的兩蔣，絕不讓癌細胞擴散，毀掉台灣，也搞垮你們熱愛的中華民國。有台灣這片土地，中華民國才得以依存，民主、自由的價值大於藍、綠的意識形態，愛台灣不分藍、綠，請一起抗紅統。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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