晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》中國2025所面臨挑戰與不確定性

2024/12/22 05:30

國際層面，美國川普新政府將帶來更強硬的貿易與外交姿態，中美雙邊關係陷入更深的不確定性。（美聯社檔案照）國際層面，美國川普新政府將帶來更強硬的貿易與外交姿態，中美雙邊關係陷入更深的不確定性。（美聯社檔案照）

廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員

展望二○二五年，中國將面臨持續挑戰並充滿各種不確定性。美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國分析中心發布《中國二○二五》報告。未來一年將是考驗北京韌性和適應力的關鍵一年，中國應對二○二五年的措施將決定未來幾年的發展軌跡。

國內層面，習近平在過往十餘年大力強化個人權力，但此舉並不保證有效的治理成果。政治集權的代價是決策靈活度降低和政策執行困難度上升，黨內治理壓力因而加劇。提拔年輕幹部和反腐運動將會持續，但權力集中也引發派系競爭和執政菁英積極性不足。國家在經濟層面推出重大的財政改革措施，試圖穩定地方債、調整資源分配，同時以「新質生產力」為理論框架，押注尖端科技產業突破，如半導體、電動車和人工智慧，以推動高品質成長。然而，產業政策推進也伴隨國際間對中國補貼、產能過剩疑慮，使貿易緊張升級。美國對中國關稅與科技禁令可能再度加強，導致供應鏈脫鉤風險加劇。

社會層面，經濟低迷與就業困難，導致社會瀰漫絕望與憤怒情緒無處發洩。不平等感、生活壓力和幻滅情緒逐漸增加，一些人轉向宗教與精神生活尋求安穩。中共的官方意識形態宣傳面臨信任赤字，社會心理裂痕難以用政治控制手段彌合。

國際層面，美國川普新政府將帶來更強硬的貿易與外交姿態，中美雙邊關係陷入更深的不確定性。外交分歧擴大，關稅壁壘與科技對抗使雙方在敏感議題陷入僵局。台海局勢因北京對台灣的政治主張與軍事演習而更加緊張，而華盛頓對台灣的支持與北京的戒備形成隱形對峙。不只挑戰北京的外交手腕，也令美中關係更形動盪。

在氣候行動上，中國試圖在煤炭依賴與國際承諾中取得平衡。經濟放緩與地緣對立削弱氣候合作的空間，但極端氣候與綠色技術躍進逼使北京更審慎衡量策略。至於公共衛生，中國面臨龐大醫療改革壓力，地方財政緊張、人口老化與腐敗問題使醫療體系如履薄冰。若北京願意更大膽推動對外開放合作和市場改革，醫療產業或可創新升級，反之則可能引發社會不滿與政治風險。

面對這些錯綜複雜的挑戰，中國在二○二五年的決定至關重要。政治層面必須在集中權力與治理效率間重新平衡，經濟政策需從補貼驅動轉向制度創新，以應對貿易摩擦和科技競爭；社會治理要化解民眾幻滅，以更靈活的政策恢復信任；外交上，如何在對美關係、台海問題和全球氣候目標的緊張狀態中保持韌性，將成為影響未來走向的關鍵變數。二○二五年將是對中國韌性與適應力的嚴苛考驗。

對習近平有利的事並不總是對中國有利。自從習近平在二○二二年十月召開的黨的二十大以鞏固其統治地位以來，中國歷經疫情之後的艱難復甦，其特點是經濟悲觀、消費疲軟和持久的房地產危機。在二○二五年，習近平的個人權力和他實現治理成果的能力之間的脫節可能會加劇，將帶來更大的政策波動和經濟不確定性。然而，習近平本人的決策仍然是關鍵變數，因為他在符合自己的政治利益時，仍然能夠表現出一定程度的意識形態靈活性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書