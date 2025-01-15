社論》柯文哲親手揭開了「後柯時代」

民眾黨「釘孤枝」，有國民黨人、前民進黨人、統促黨人共襄盛舉。活動結束，主席補選也開鑼了。民眾黨方面表示：過去不支持「藍白合」，是為了搶救民眾黨的政黨票，如今「藍白合」紛爭已經翻頁，所有情緒都應該放下來，大家站在一起為司法正義而努力。「藍白合」大選破局，但國會之亂演出續局，雙方都有自己盤算。國民黨，選前選後，都是為了「白票」，以扳倒民進黨。民眾黨，仇恨民進黨、搶救柯主席，不惜淪為「傅隨組織」，企圖借藍使力，政治施壓司法正義。

不過，隨著柯氏弊案越挖越深，另外一個面向也逐漸明朗。日前，有國民黨人稱：若今年初柯文哲答應「藍白合」任副手，現就不在牢獄，而是副總統了。這種說法引人遐想，似乎「侯柯配」當選，柯的弊案就永沉海底，不致像現在遭司法追究。果真如此，真是極度可怕的黨國思想。其實，柯氏應該心裡有數：一，委身「侯柯配」當選，黑資料在國民黨手裡，隨時可能被清算鬥爭。二，從弊案線索來看，柯把政治當作生意經，一旦屈居副手，從此就不能再搞「京華煙雲」了，「光桿副總統」無利可圖。而安貧樂道，似非柯氏家訓。

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一年來的「國會藍白合」，絕非君子之交淡如水，而是相互為用，穿插著個別政客各有所圖，例如二○二六縣市長選舉之「禮讓」，乃至打破柯主席不分區兩年任期規定。不幸的是，藍白相互為用、各有所圖，也不是純粹台灣的內部遊戲。一年來的修法、人事審查，打著民主反民主，目標指向弱化中央、弱化台灣。而這樣的目標，非常契合北京「以台灣反對台灣」，從內部扯本土政權後腿，附和北京對台灰色地帶作戰計畫。按照藍白國會之亂的劇本走，台灣即將一步步走上民主倒退之路，以利將來跟專制中國無縫接軌。

民眾黨「釘孤枝」，另有來自前民進黨人到場聲援。那些政治邊緣人或稱：台灣解嚴超過三十年，但在民進黨執政下的台灣，是民主國家嗎？民進黨常說要抗中保台，但現在的台灣沒有自由、沒有民主，拿什麼跟中國比？說來好笑，綠營出身，而後綠色變淡，漸漸出現藍色、紅色斑點，這種人不只一兩個（與柯氏同一路數）。這樣說吧，台灣有一種「政治待轉區」，想要洗刷綠色背景的人，通常會先轉彎到「中立待轉區」，從所謂「超然客觀」的角度，批判綠營的所思所想所作所為所堅持，但他們不會用同樣的標準來批判藍白紅。他們所圖為何？且待未來揭曉。

倒是，有「第一代柯粉」不勝唏噓：當年柯氏首次參選市長前，在「釘孤枝」同樣地方，辦了一個愛與擁抱台北的大遊行，參加人數眾多十倍不止；當年，還可以看到許多「馬英九下台」、「國民黨倒，台灣會好」的標語。這樣的反差說明了什麼？不就是柯文哲背叛了支持者，也背叛了自己的理念嗎？甚至，起手式的理念只是高明的騙術？政治不是慈善事業，更不是一門生意。但政治素人在短短時間內，把崇高的口號「點石成金」，不得不令人佩服。諷刺的是，最擅長「點石成金術」者，非國民黨人莫屬，他們絕對知道柯氏幹了什麼。然而，「藍白挺貪污」的戲碼照常上演，這也足以解釋「國會藍白合」是在演哪一齣了。

柯妻說：柯氏已如失智前兆老人。柯氏曾言：那個阿扁那個病，他不用裝，他真的病了；他一開始是裝的，後來就變成真的病了。柯妻此話，有何伏筆，啟人疑竇。彷彿，當前民眾黨最大硬道理，乃是柯主席官司安危，黨的興亡還在其次。至於，代理主席，搞垮時代力量後，會拯救民眾黨嗎？或許，期待國民黨投桃報李，從二○二六擇一直轄市禮讓，至二○二八藍白合當副手，都有想像空間。另，前事不忘，後事之師。八白委，眾小草，千萬不要忘了，二○○○大選，宋楚瑜歷經「興票案」等折騰，總統得票與不分區席次猶遠勝「柯黨」之二○二四。但「國親合」，注定了「宋黨」之每況愈下。而今，親民黨安在哉！「國會藍白合」之囂掰，「釘孤枝」之自我感覺良好，逃得過朱立倫的政治精算嗎？柯白這條路，可以走得比宋橘遠嗎？

眼前，樹倒猢猻，有散的，有不散的，柯家專注「柯爸病危，請讓柯文哲回家盡孝」，而柯氏子女卻在海外避不返台，橘子也繼續在海外玩，不願回國證明主席清白。人在羈押禁見中，柯氏恐怕關心「不明財產」多於民眾黨何去何從吧。一人黨，人設崩潰，一人毀一黨。柯氏親手揭開了「後柯時代」，真是十年來的一大驚嘆號。

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