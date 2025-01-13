名家分享～盧郁佳》轉移《財劃法》修惡焦點 王鴻薇點名批鬥學者

王鴻薇以前打著監督政治人物旗號，造謠女醫師陪酒、抹黑政敵陳時中喝花酒；這次更踩紅線「監督」起非政治人物，指教授「國科會只有掛一個案子」是沒學術產出沒資格講話，「拿農業部一堆案子」是收錢側翼沒資格講話。有空對民眾人格謀殺，怎不去監督經濟犯性騷犯有沒資格當國會皇帝？

◎盧郁佳

藍白《財劃法》掏國科會200億，基礎科研減122億、晶創與AI減32億、人工智慧與太空科技減13億、淨零科技減3.2億，致科技落後競爭國、人才斷層，損科研新創、產業數位與淨零轉型。

國科會統計，財劃法修法恐影響明年度科技預算200億元，衝擊項目包含基礎科研、晶創AI、太空科技及淨零科技等，不利台灣發展。（國科會提供）

王鴻薇轉移焦點，點名批鬥被刪經費的教授，以「延續性計畫每年經費常態刪減」否認損害。但《財劃法》是要每年常態挖中央3千7百多億耶？

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否認財劃法傷害 造謠學者是收錢側翼

藍委王鴻薇轉移焦點，點名批鬥被刪經費的教授，以「延續性計畫每年經費常態刪減」否認損害。（資料照）

王鴻薇以前打著監督政治人物旗號，造謠女醫師陪酒、抹黑政敵陳時中喝花酒；這次更踩紅線「監督」起非政治人物，指教授「國科會只有掛一個案子」是沒學術產出沒資格講話，「拿農業部一堆案子」是收錢側翼沒資格講話。那怎不說拿國科會案子少是利益迴避，農業部案子多就是產出高？有空對民眾人格謀殺，怎不去監督經濟犯性騷犯有沒資格當國會皇帝？

查水表不是第一次，國民黨國會多數必上演。黃國昌2012年反旺中，罵蔡衍明中共傳聲筒，中天新聞台抹黑他「發走路工」付費叫學生示威。黃國昌赴美研究，中天誣「神隱赴美，不願意一起追查真相」畏罪潛逃。

2013年因馬政府挾國會多數輾壓民意、恣意妄為，憲法133實踐聯盟罷免藍黨鞭吳育昇。黃國昌宣傳罷免，王炳忠叫監察院、中研院辦黃國昌瀆職、學術成就低下。藍委呂學樟說中研院妄議政府，可廢除。

跟今天王鴻薇查水表是不是一個樣？今天不站出來，以後站不出來。

王鴻薇答一句話就好，農業部研究計劃經費刪不刪？

獸醫所的豬瘟參考實驗室獲得WOAH認可為參考實驗室，目前全球僅有9座。（獸醫所提供）

《財劃法》掏農業部250億，損農民福利（職災險，子女獎助學金，喪葬補助，補助肥料、農業用電）、基建（跨縣市農水路，治山防洪，土石流監測、大規模崩塌地監測，才能提早疏散。全國冷鏈物流）、邊境檢疫（跨部會防豬瘟）等。科技研發50億，含降農損的天氣風險預警，育種、省工及高效智慧農機研發等。目前預算不確定，預扣3成再調整。

刪多刪少，只有非刪不可。

《財劃法》掏經濟部297億，損公共建設109億（民生供水、防災、經濟與能源），科研計畫減116億（科技創新、跨領域資安、半導體、太空、運動科技、6G）。一般支出減76億（石油、能源基金，深度節能ESCO及節能家電換新）。

淡大去年成功發射該校第2支科研探空火箭「Jessie」。（國家太空中心提供）

研究計劃光這三部會就刪366億，怎會沒影響？不只研究，洪災農損豬瘟當然會新聞不斷。硬說沒影響，只能是王鴻薇知道國會不可提增加預算，用膝蓋想也知道《財劃法》違憲行不通，只為找碴鬧事，坐等抹黑行政權藐視國會。那每年立法院花35億，四年給藍白演猴戲就好？



必須罷免。

（作者為作家）

本文經授權轉載自盧郁佳臉書

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