胡，怎麼說》藍白紅協力送中賣台毒招多管齊下！

惡形惡狀嘴臉，只是藍白委在立院修惡法、掏空國家、毀憲亂政、多管道作惡、送中賣台惡質行徑的不到百分之一而已。說白了，傅崐萁當帶頭大哥的藍五十四＋白八，團團夥夥終極目的就是解除台灣防衛、任共軍宰割！ 門檻再高、罷免再困難，台灣人民明年都要對藍委小孬孬發動大罷免，這是止亂保台、除賣國賊自救自保之道！

◎ 胡文輝

#藍委翁曉玲︰中共「收復」台灣有什麼不對？！

藍委翁曉玲︰中共「收復」台灣有什麼不對？！。（資料照）

她恬不知恥的講這種話，自證她認同中華人民共和國為祖國，主張中華人民共和國有權併吞台灣，更自曝對中華民國、對台灣、對二千三百萬台灣人民的三重背叛！

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#藍委謝龍介，在藍白聯手修惡通過「亂政三法」時，在議場看Tik Tok（抖音國際版）的中共武統台灣認知戰影片，一邊協同藍白委亂政禍台、一邊樂看台灣遭武統的離譜行徑，被中共網媒當統戰宣傳樣板。

他事後辯稱稱，若共軍攻台，他會站在第一線。但馬上被反諷︰你站上第一線，是去迎王師（共軍）、獻上台灣、慰勞共軍、同慶武統滅台嗎？

#藍委蘇清泉，審查衛福部預算時，阻擋建構醫療靭性的強化全民防衛預算過關，他宣稱，因牽涉黑熊學院，國民黨團說要保留！

他拿倡議抗中保台的民間團體黑熊學院當藉口，不讓加強民間防救災變靭性預算過關，等同招認奉藍黨團大擋頭傅崐萁指令，阻擋任何「抗中保台」預算通過。反對民防的藍委還包括馬文君、羅智強、徐巧芯、葉元之等。

#藍委馬文君︰潛艦後續艦預算廿億元全刪，「有作戰需求再編」。她這句被諷喻為︰「發生火災有需求，再編消防隊預算」、「遭惡徒強暴了，再去買防狼噴霧器」…，這不是笑話，而是藍白找盡藉口封殺台灣潛艦。

這筆預算表決時，藍委徐巧芯、馬文君、黃仁、陳永康、白委林憶君五人主張全刪，綠委陳冠廷、沈伯洋、林楚茵、羅美玲、王義川、王定宇六人贊成編列，初審暫時保住，但潛艦預算命運未卜，在院會極可能遭藍白碾壓。

#藍白亂政三法中，財劃法掏空國庫每年三千七百多億，虛化中央政府、削弱台灣國防、縮減社福社安，接著又要修惡健保法，六十五歲以上免交健保費，每年三百五十億元由中央補助，又是找藉口掏空國庫，不惜把健保也搞垮，藍白的軌跡就是執行中共分光、花光、浪費光，瓦解台灣再併吞的陰謀。

以上惡形惡狀嘴臉，只是藍白委在立院修惡法、掏空國家、毀憲亂政、多管道作惡、送中賣台惡質行徑的不到百分之一而已。說白了，傅崐萁當帶頭大哥的藍五十四＋白八，團團夥夥終極目的就是解除台灣防衛、任共軍宰割！

門檻再高、罷免再困難，台灣人民明年都要對藍委小孬孬發動大罷免，這是止亂保台、除賣國賊自救自保之道！

（作者為資深媒體人）

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