自由開講》高屏合併：理想與現實的拉鋸

◎葉正興

針對1月5日《自由開講》中〈高屏合併，南北平衡！〉一文，投書者提出以高鐵延伸和區域連結為契機，推動高屏合併的倡議。這展現了實現南北平衡的美好願景，但從高雄市民的視角出發，筆者認為此構想在現階段仍面臨諸多現實挑戰，值得深入探討。

以高鐵延伸和區域連結為契機，推動高屏合併的倡議。圖為高鐵進入高雄左營站前。（資料照，記者李惠洲攝）

第一，高雄均衡發展的未竟之路

自2010年高雄縣市合併以來，歷屆市府雖努力推動城鄉均衡發展，但實際上，發展重心仍集中於西高雄的原高雄市區域。硬體建設、教育資源、交通網絡等多數資源分配，未能充分延伸至原高雄縣區域。若屏東縣納入，高雄市政府需面對龐大的新增需求，在原本有限的中央統籌分配款下，恐加劇資源分配的失衡，進一步削弱各區域的發展效益。

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第二，行政效能與規模擴張的挑戰

目前高雄市以2952平方公里的管轄範圍，已是台灣直轄市中最大的行政區。若再與屏東縣合併，總面積將達5728平方公里，占全台面積的16%，超越花蓮、南投等縣市，成為全國之最。從那瑪夏到恆春的直線距離達165公里，接近全台南北縱長的半數。如此龐大的行政區域，對市府在工務、水利、交通等領域的規劃和管理將構成重大挑戰，即便成立副都心，也難以完全解決效率降低的問題。

高雄縣市合併的經驗與反思

回顧高雄縣市合併後的發展，原高雄縣區域在基礎建設上的進展相較過往顯得更為緩慢。即便陳菊與陳其邁兩位市長已盡力推動均衡發展，但受到資源分配和結構性問題的制約，仍難以完全滿足各區需求。若當初未進行縣市合併，各鄉鎮藉由行政區民選首長施政，或許能在資源分配上更靈活，發展更均衡。這段經驗提醒我們，大規模合併的效果並非全然正面。

高雄市若再與屏東縣合併，總面積將占全台面積的16%，從那瑪夏到恆春的直線距離達165公里。圖為陳其邁市長（中）與立委邱議瑩協助行銷那瑪夏蔬果。（資料照，記者黃旭磊攝）

發展策略的替代方案

與其將期望寄託於高屏合併，不如將焦點放在即將到來的2026年高雄市長選舉，選出具有前瞻性的候選人，專注於提升高雄廣大內部的東西均衡發展。例如，高鐵新高雄站東側沿線的大寮至九曲堂一帶，多為都市計畫區，擁有廣大平原，適合推動產業轉型、創造就業機會，甚至發展國民住宅，以緩解高房價對年輕世代婚育率的壓力。

漸進式推動高屏合作

若高屏合併為長遠目標，可考慮先將屏東市作為試點。圖為屏東燈節將屏東市區點綴得宛如寶石。（屏東縣政府提供）

若高屏合併為長遠目標，可考慮先將屏東市納入高雄市範圍作為試點。屏東市人口約20萬，占屏東縣總人口的四分之一，且地理位置與高雄市更為緊密。先行納入屏東市不僅有助於檢驗跨區域治理的可行性，也能提升合作效益，為未來的全面合併鋪路。

結語

高屏合併雖具有吸引力，但仍需謹慎權衡理想與現實的差距。當前的重點應聚焦於高雄市內部的均衡發展，透過更務實的步驟探索跨區域合作的可能性，以實現長治久安的發展願景。

（公務員）

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