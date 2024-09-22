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自由廣場》演唱會經濟商機 不是北高「零和賽局」

2024/09/22 05:30

◎ 陳永昌

國際大咖紅星紛紛選擇高雄開唱，交通食宿零售內需產業雨露均霑，提升城市國際能見度，並增加港都市民光榮感。

 「火星人」布魯諾在高雄世運主場館兩場演唱會，創下單場最高進場人次紀錄。（Live Nation Taiwan 提供）「火星人」布魯諾在高雄世運主場館兩場演唱會，創下單場最高進場人次紀錄。（Live Nation Taiwan 提供）  

「火星人」布魯諾在高雄世運主場館兩場演唱會，創下單場最高進場人次紀錄，人潮等於錢潮，亮麗成績讓人眼紅，在野黨民代緊咬場館免費不抽成優惠方案大做文章，亂扣圖利莫虛有帽子，罔顧整體綜效全面帶動在地商機，乃是圖各行各業營收起飛的大利，更何況場租減免不過是城市行銷配套的一部分而已。

演唱會經濟可以成為城市轉型升級動力來源，為城市經濟注入活水，大型展演活動更是展現城市治理軟實力最佳窗口，從事前交通疏導到事後垃圾清運，如同檢驗地方首長暨團隊執政能力的放大鏡，迅速安全進退場測試地方政府總動員執行力。

以高雄市政府為例，除了整合單一窗口主責各項行政流程，市府團隊對每場大型演唱會始終如履薄冰，沙盤演練做好疏運規劃，連市長都以身作則親自坐鎮督軍，事後檢討調整SOP，在實務經驗中不斷優化提升城市國際競爭力。成為照顧外地客歌迷的友善城市，來自於縝密規劃加上充足準備，成為現代化都會治理基本標準配備，每位地方首長都應該比照辦理。

台北大巨蛋即將開放舉辦演唱會，含平面區總共容納近六萬人次，把高雄世運主場館五萬五千人次比下去，全台唯一巨蛋級場館可望點燃演唱會經濟另一波熱潮。台北高雄兩大都會間展開良性競爭，而不是我得你失的「零和賽局」。

美國流行樂天后泰勒絲巡迴演唱會，今年三月新加坡六場次為東南亞地區獨家，高達九成觀眾來自境外，屬罕見特例；相對的，前一站在澳洲雪梨與墨爾本，七場次觀眾則是九成以上係當地居民。兩個極端之間，台灣應該把餅做大，吸引國際觀光客購票進場，提高非本地觀眾比例，增加台灣觀光旅遊附加價值。

航空公司套裝行程搭配演唱會門票聯合行銷，再加上迅速方便一個半小時車程高鐵折扣套票，外籍旅客在高雄聽演唱會不會錯過北台灣美食美景，反之亦然，在台北聽演唱會也可以南下高雄一遊，北高兩市合作互補大於比拚較勁。演唱會經濟南北內戰大可不必！

（作者為企業專業經理人）

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