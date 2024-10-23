自由廣場》從地緣板塊看美國聯航開航高雄

◎ 陳永昌

美國聯合航空自明年七月起，新闢高雄小港機場往返東京成田機場每日航班，成為獨家起降高雄的唯一美國航空公司。供給增加會刺激票價下跌，吸引更多日本觀光客訪高雄，也提供南部民眾從高雄經東京轉北美的更多元選擇。

台積電落腳高雄第一座二奈米晶圓廠P1預計明年第一季量產，第二廠P2接著在第三季出貨，第三廠P3動土在即。最新製程先進晶片首家大客戶是美國蘋果公司，英特爾、超微與輝達可望跟進，輝達、超微及德商思愛普先後宣布在高雄成立研發中心。矽谷客戶飛越太平洋往返高雄需求大增，尤其是含金量高的商務客。聯航靈敏掌握先機，具體回應南台灣暢旺需求，高雄東京航線測試市場水溫，一旦市場成熟，高雄直飛美國水到渠成。

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台積電在台南善化有十八座晶圓廠，另一座新廠興建中，超過兩萬名員工在南科工作，加上高雄楠梓三座新廠擬增五千員工進駐，先進封裝廠也擬進駐嘉義與屏東，半導體科技重心向南台灣移動，帶動龐大週邊就業機會與可觀消費能力。聯航搶先插旗高雄，不會是唯一，小港機場必定越來越熱鬧。

民航業界常說：國際航線的存亡是國際政治關係的縮影與結果，而非原因。聯航新闢高雄東京航線，是全球供應鏈重整下，台美夥伴關係越趨緊密最好證明。

同一時間，北歐航空則宣布，下月起停飛哥本哈根上海航線，英國航空本月廿六日起停飛倫敦北京航線，同日英國維珍大西洋航空停飛倫敦上海航線，澳洲航空從七月下旬就停飛雪梨上海航線，國際航空紛紛撤出中國市場。

需求萎靡客源不足是主原。俄烏戰爭後歐洲航空公司無法飛越俄羅斯領空，繞道飛行耗時及油料，機票價格失去競爭力，是壓垮歐洲航空最後一根稻草，轉而呼籲歐盟當局反制中國航空公司准飛俄羅斯領空的不公平競爭，是國際地緣政治角力加劇的赤裸裸縮影。

今年三月底起，美中兩國允許雙方航空每週各自執飛五十班次，雖僅疫情前的三分之一，美籍航空仍使用不到四十班次，忠實反映兩國全面對峙的低迷緊張。達美航空原訂三月重啟洛杉磯上海航線，一延再延後乾脆取消。反觀達美航空六月起開通西雅圖台北的每日直飛航線。一消一長，國際地緣政治板塊持續向台灣傾斜，清晰可見。

（作者為企業專業經理人）

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