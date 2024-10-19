自由開講》手機成癮，青少年的隱形枷鎖：他們的壓力出口還有其他選擇嗎？

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當今社會，智慧型手機已成為青少年生活中無法或缺的一部分，但這把雙刃劍也引發了另一個潛在危機：網路成癮。當青少年在面對壓力、挫折時，若缺乏適當的情緒調適方式，手機便成為他們逃避現實的避風港。然而，這種「避風港」所帶來的影響卻不容小覷。

當今社會，智慧型手機已成為青少年生活中無法或缺的一部分，但這把雙刃劍也引發了另一個潛在危機：網路成癮。（法新社）

根據國內一項針對2170名高職一年級學生的調查研究指出，網路成癮與青少年情緒處理方式息息相關。調查顯示，那些在面對壓力時選擇逃避或過度情緒化反應的青少年，更容易陷入網路成癮的泥淖。當壓力來襲，他們選擇躲進虛擬世界，而非面對現實問題，最終導致惡性循環的形成。

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遊戲與社交媒體成癮：現代青少年的兩大隱形牢籠

青少年網路成癮的類型可大致分為「遊戲類成癮」與「社交媒體成癮」。前者沉迷於遊戲所帶來的即時快感和成就感，成為逃避現實的絕佳手段；後者則依賴社交媒體上的即時互動和回饋，從中尋求歸屬感。然而，這兩種成癮行為皆導致了青少年與現實世界的脫節，無法有效面對生活中的困境和挑戰。

根據調查數據顯示，台灣每五名青少年中就有一人深陷遊戲成癮的泥沼，這些學生平均每天花費超過五個小時在遊戲上，這無疑是對學業和日常生活的巨大衝擊。此外，社交媒體的成癮者則更容易出現焦慮、自卑等心理問題，這些問題進一步加深了他們對虛擬世界的依賴。

不只是遊戲與社交媒體：短影音、追劇與其他隱藏成癮行為

除此之外，追劇與短影音也成為青少年網路成癮的另一種形式。根據統計，台灣青少年每天平均花費三到四個小時在觀看短影音和追劇上，這不僅損害了他們的學業表現，還導致了嚴重的睡眠不足和生活作息失調。而這種行為背後的驅動力，同樣來自於逃避現實壓力的需求。

另有部分青少年沉迷於網路上的色情或暴力內容，這些不健康的娛樂方式不僅侵蝕了他們的心理健康，也可能導致現實生活中的行為偏差。研究發現，這些青少年一旦被強制斷網，往往會出現戒斷症狀，例如情緒暴躁、易怒甚至憂鬱低潮，這讓家長和教師苦不堪言。

教育能否拯救？社會情緒教育與正念教育的雙重利劍

面對這樣的網路成癮危機，台師大教授林旻沛提出了「社會情緒教育（SEL）」與「正念教育」兩種有效的對策。社會情緒教育旨在提升青少年的情緒管理和社會互動技能，使他們能夠更有效地處理壓力和挫折，從而減少對網路的依賴。而正念教育則鼓勵青少年覺察自己的情緒和行為，學會接受不適情緒，並進一步學習如何在面對困難時，保持冷靜與理性。

根據國內外的研究數據顯示，這兩種教育方法在實踐中取得了顯著成效。在實施社會情緒教育的學校中，學生的情緒管理能力和社交能力有明顯提升，網路成癮的比例也隨之下降。而正念教育則能幫助學生提高專注力和情緒穩定性，從而更好地應對生活中的各種壓力。

網路成癮的背後：誰該負責？

然而，問題的根源不僅僅在於青少年自身的行為模式，更值得我們反思的是，這樣的成癮行為背後，究竟是誰在助長？是家長的疏忽，還是學校教育的缺失？抑或是整個社會對於科技的過度依賴？

台灣每年新增的手機用戶數以數百萬計，青少年是其中成長最快的群體之一。面對這樣的現象，我們不得不問：當社會和家庭將手機和網路當作現代化的「保姆」，是否已經放任這個世代的年輕人，在虛擬世界中迷失自我？

結語：青少年的救贖之路

總而言之，手機與網路的普及固然帶來了無數便利，但也為青少年的心理健康帶來了極大的挑戰。面對這樣的狀況，我們不能僅僅依賴個人的自制力來解決問題，社會各界應該共同努力，提供更多元的支持系統，幫助青少年在現實生活中找到更健康的壓力出口。

在未來的日子裡，如何在虛擬與現實間找到平衡點，將是青少年和整個社會必須共同面對的重要課題。因為我們不能忘記，虛擬世界的快感終究是短暫的，而現實生活中的成長與挑戰，才是真正意義上的人生考驗。

（作者為補教業）

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