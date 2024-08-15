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自由開講》霸凌者讓全世界看見郁婷的心理韌性

2024/08/15 08:30

◎蘇冠賓

霸凌者又來了！11日英國所謂的女權組織「Fair Play for Women」在X上發文，直指拳擊金牌戰為「男性」擊敗「女性」，引起廣泛反感！性別霸凌絕對是政治和歧視超越科學和常理考量的議題！其實「國際奧林匹克委員會（IOA）」的標準必須要最公正公平公開，其目的是可以一體適用所有競賽項目！反之，國際拳擊協會（IBA）是以巨大商機和營利市場為考慮！由最大贊助商俄羅斯天然氣工業股份公司所掌控的IBA，原本還被IOA認可為拳擊運動管理機構，直至2019年IOA暫停對該組織的認可，2023年6月國際奧會年會通過正式撤銷對IBA的承認，成為首個被逐出奧林匹克運動會的體育管理機構。

霸凌者（無論是IBA或所謂的女權團體）不敢用政治不正確的方式來討論性別問題（我的市場喜歡看到某種長相的女人打拳），剛好出現JK羅琳帶著性別歧視和不明就理的憤怒與正義感，讓盲目追隨羅琳的人，懷疑比賽的公信力，讓落敗選手和其支持者忘記運動家的精神，進行無理的抗議！JK羅琳等知名人士和少數女性運動員的無知、借由有心人士刻意操作，巧妙地利用女人來為難女人！

就像許多明星、立法委員、專家醫師、宗教人道或人權狂熱份子，無視於對醫學的無知、偏執或誤解，時以正義魔人的姿態，對醫學和科學的常理進行帶著歧視和誤導式的攻擊，他們利用自己在娛樂或其他專業天分所產生的高知名度，大談「反疫苗」、「反精神醫療」、「反過動症」，正好被一群牟得私利、販售天價心靈療法的反精神醫學人士利用，危害之深，恐怕不是他們自己可以想像的程度。

自由開講》霸凌者讓全世界看見郁婷的心理韌性霸凌者的目的是利用各種手段，先在台下造成心理崩潰，再企圖上台打垮對手。但是林郁婷挺下了！（路透社）

林郁婷在整個競賽的過程中，不僅須要面對在擂台上對手的重拳，更要面對台下霸凌者一波接著波的殘酷的心理攻擊！在網路e世代，這種攻勢不受時間與空間的限制，界線模糊且難以防禦，也使得霸凌行為的創傷更加變本加厲！原本恃強凌弱、以大欺小的惡霸，現在則變成虛擬世界的鍵盤流氓、藏鏡下的酸民，這類的霸凌行為帶來極大的傷害，對青少年受害者有時甚至造成輕生的悲劇！霸凌者的目的是利用各種手段，先在台下造成心理崩潰，再企圖上台打垮對手。但是郁婷挺下了，霸凌者讓「讓全世界看見郁婷的心理韌性」！

（作者為安南醫院副院長）

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