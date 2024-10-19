自由廣場》北捷黑色系設計 漆錯車站了

◎ 蘇明通

北捷公司近年推動車站再設計計畫，以黑色系改造車站設施及牆面，自誇是「以清爽明亮、具有品味及質感的美學設計，翻轉冰冷車站氛圍」。首座示範站是淡水信義線中山站，即將完工；第二座是進出旅客流量最大的台北車站，預定下月動工，包括改善設施在內的總經費高達一億五千萬元。

實際走訪中山站的改造成果，迎面而來是一大片黑色的柱子、牆壁、加值機，給人陰森森的感覺，活像治喪場所才有的配色。這哪裡有北捷自誇的「清爽明亮」？而是將過去清爽明亮的色系，倒退為冰冷晦暗，讓旅人心情沉悶。隨便問站內販賣店的店員，她毫不猶疑的反對這樣的色調。

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這種配色可能比較適合位於殯儀館附近的車站吧，連結周邊特色，讓往返肅穆告別場所的人感受莊嚴氣氛。但中山站、台北車站附近根本沒有殯儀館，何須這種大面積黑色主軸的設計？

部分設施表面採對比強烈的黑色系，有其視覺效果之目的，但整面牆壁、整支柱子都被黑色覆蓋，已經逾越這個目的了。上網觀察新加坡、東京、華府、倫敦的捷運車站，都沒有如此怪異的設計模式。至於紐約地鐵的世貿中心站，是因九一一事件受損而重建的車站，全部壁面觸目也都是清爽明亮的乳白色系。

近幾年，北捷的本業持續年虧損逾十億元，車站色彩換裝，宛如入不敷出的人仍在置新裝，對改善虧損、服務旅客毫無幫助。北捷應該省下色彩換裝經費，移作其他具有功能性價值的用途，例如提高列車運行密度、增購列車、增設閘門、增建電梯、改善員工福利。

（作者為公務員退休）

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