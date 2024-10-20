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自由開講》從巴菲特角度看打詐的緊箍咒與定海神針

2024/10/20 09:00

◎林山姆

股神巴菲特（Warren Buffett）在今年五月初的一個股東年度大會時表示，人工智慧（AI）時代已經來臨，他無法預測AI對世界的最終影響，但可以確定的是AI已經對投資詐騙帶來許多便利，巴菲特指出，他自己從網路看到他自己，用自己的聲音，穿著自己的衣服，卻傳遞他不可能說出的假訊息。他將AI譬喻成從瓶子裡被釋放出來的精靈（let a genie out of the bottle），神話中的精靈若無法被控制，通常就是一個災難。

股神巴菲特（Warren Buffett）在今年五月初的一個股東年度大會時表示，人工智慧（AI）時代已經來臨，他無法預測AI對世界的最終影響，但可以確定的是AI已經對投資詐騙帶來許多便利！（美聯社）股神巴菲特（Warren Buffett）在今年五月初的一個股東年度大會時表示，人工智慧（AI）時代已經來臨，他無法預測AI對世界的最終影響，但可以確定的是AI已經對投資詐騙帶來許多便利！（美聯社）

面對全球驚人的詐欺犯罪成長挑戰，各國莫不加強要求民眾提高警覺，因為詐騙已經又從傳統的網路釣魚，進化到開始運用人工智慧技術來冒充受信任人，複製出誤導性的內容，因此，美國聯邦調查局與各國司法機關也幾乎在同一時間發布AI詐欺警告，英國某家銀行更警告「數百萬人」可能成為跨國AI詐騙的受害者。

我國面對越來越難以辨識的全球網路詐欺，警政署主動呼籲公民一同關注每天發布的「打詐儀表板」，以提高警覺，讓全民一起注意這一支逃離瓶子的網路詐欺妖精，但面對這隻加上AI詐欺的妖精，「打詐儀表板」猶如只是「悟空」練成的火眼金睛，雖可看清楚妖怪的危害，但要能打擊這隻詐欺妖怪的定海神針-金箍棒、觔斗雲、分身髦毛，功能嚴重不足，只有一個法令限制保護的緊箍咒!

例如面對當前網路詐欺嚴重的Meta、Google、LINE，對於執法機關要求提供的涉詐廣告資金提供者，雲端後面投放廣告的使用者，廣告金流的流向，多以跨國公司保護用戶個人隱私等緣由，要求必須同時符合我國與網路註冊國的最嚴格法律解釋與要求，耗時數月才能提供不完整的斷鏈資料，沒有最新的破解詐欺工具與數位金箍棒，已經難以打擊網路詐欺妖魔，拍攝反詐欺影片，政府必須遵照肖像權與個資保護等法令，取得當事人同意，但是妖魔鬼怪一秒盜取名人影音，再變造，迄今抖音上仍可見冒用總統影像，使用總統聲音的假國民貸款影音，騙取國人登錄個資，網路上仍充滿詐欺假廣告，面對僅僅一個詐欺集團的廣告經費就2.5億新台幣，政府製作的反詐影音素材，也沒有觔斗雲般的投放通路，可以把最新詐欺手法投放給民眾知悉。

面對這些挑戰，雖然警政署不斷調用支援警力擴充165打詐人力，下架有害假廣告，但這打詐的「悟空」身上的分身毫毛幾乎已經快拔光了，只剩火眼金睛的「打詐儀表板」，沒有數位金箍棒、沒有人力分身的毫毛、沒有廣告通路的觔斗雲，僅有頭戴緊箍咒的悟空赤手空拳，如何對抗這肆虐全球的跨國詐欺AI妖魔，再次沉重呼籲朝野及社群媒體公司、民營企業一起加入打擊跨國網路詐欺的行列，支持提出「打詐儀錶板」的策略，提供打詐所需的定海神針，給予防詐所需的通路觔斗雲，保護善良老百姓。

（作者為警察

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