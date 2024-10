自由開講》從巴菲特角度看打詐的緊箍咒與定海神針

◎林山姆

股神巴菲特(Warren Buffett)在今年五月初的一個股東年度大會時表示,人工智慧(AI)時代已經來臨,他無法預測AI對世界的最終影響,但可以確定的是AI已經對投資詐騙帶來許多便利,巴菲特指出,他自己從網路看到他自己,用自己的聲音,穿著自己的衣服,卻傳遞他不可能說出的假訊息。他將AI譬喻成從瓶子裡被釋放出來的精靈(let a genie out of the bottle),神話中的精靈若無法被控制,通常就是一個災難。

面對全球驚人的詐欺犯罪成長挑戰,各國莫不加強要求民眾提高警覺,因為詐騙已經又從傳統的網路釣魚,進化到開始運用人工智慧技術來冒充受信任人,複製出誤導性的內容,因此,美國聯邦調查局與各國司法機關也幾乎在同一時間發布AI詐欺警告,英國某家銀行更警告「數百萬人」可能成為跨國AI詐騙的受害者。

我國面對越來越難以辨識的全球網路詐欺,警政署主動呼籲公民一同關注每天發布的「打詐儀表板」,以提高警覺,讓全民一起注意這一支逃離瓶子的網路詐欺妖精,但面對這隻加上AI詐欺的妖精,「打詐儀表板」猶如只是「悟空」練成的火眼金睛,雖可看清楚妖怪的危害,但要能打擊這隻詐欺妖怪的定海神針-金箍棒、觔斗雲、分身髦毛,功能嚴重不足,只有一個法令限制保護的緊箍咒!

例如面對當前網路詐欺嚴重的Meta、Google、LINE,對於執法機關要求提供的涉詐廣告資金提供者,雲端後面投放廣告的使用者,廣告金流的流向,多以跨國公司保護用戶個人隱私等緣由,要求必須同時符合我國與網路註冊國的最嚴格法律解釋與要求,耗時數月才能提供不完整的斷鏈資料,沒有最新的破解詐欺工具與數位金箍棒,已經難以打擊網路詐欺妖魔,拍攝反詐欺影片,政府必須遵照肖像權與個資保護等法令,取得當事人同意,但是妖魔鬼怪一秒盜取名人影音,再變造,迄今抖音上仍可見冒用總統影像,使用總統聲音的假國民貸款影音,騙取國人登錄個資,網路上仍充滿詐欺假廣告,面對僅僅一個詐欺集團的廣告經費就2.5億新台幣,政府製作的反詐影音素材,也沒有觔斗雲般的投放通路,可以把最新詐欺手法投放給民眾知悉。

面對這些挑戰,雖然警政署不斷調用支援警力擴充165打詐人力,下架有害假廣告,但這打詐的「悟空」身上的分身毫毛幾乎已經快拔光了,只剩火眼金睛的「打詐儀表板」,沒有數位金箍棒、沒有人力分身的毫毛、沒有廣告通路的觔斗雲,僅有頭戴緊箍咒的悟空赤手空拳,如何對抗這肆虐全球的跨國詐欺AI妖魔,再次沉重呼籲朝野及社群媒體公司、民營企業一起加入打擊跨國網路詐欺的行列,支持提出「打詐儀錶板」的策略,提供打詐所需的定海神針,給予防詐所需的通路觔斗雲,保護善良老百姓。

(作者為警察)

