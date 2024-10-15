思想坦克》台灣的政治邪教已現形

思考當今世界政治邪教的現狀是很有趣的，我認為人們應該密切注意這個趨勢，因為如果不加以控制任其發展，可能會極其危險。

◎Phil Smith

政治池塘的深處，時不時地會冒出一個基本上沒有任何實質內涵或理念的人。這些人僅僅靠著古怪特異獨行的性格，或是與世俗規範不同的言行，就此仕途亨通扶搖直上。

他們通常只是為了權力和個人財富而參與政治，因此他們對與公職相關的責任和道德不屑一顧。而且由於缺乏任何實質內涵，他們只能依靠個人崇拜來吸引追隨者。

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這方面的領航者無疑是前美國總統川普，他擁有無數忠實的川普主義追隨者，他們盲目地相信他的謊言和廢話，並拋棄所有常識，成為川普教的忠實信徒。

歷史上充斥著許多邪教的例子，有些甚至非常極端，其中有四種類型——世界末日邪教（David Koresh in Waco 1993年）、宗教邪教（Jim Jones in Jonestown，1978年）、性邪教（NXIVM）、或是政治邪教，如川普教。

政治邪教更值世人關注

從道德角度來看，有些邪教比其他邪教更糟糕，也有不少人認為所有有組織的宗教都是邪教，而許多最初的領導人早已不在人世。思考當今世界政治邪教的現狀是很有趣的，我認為人們應該密切注意這個趨勢，因為如果不加以控制任其發展，可能會極其危險。

不受控的邪教人物可能會變得極其強大，歷史證明這些人得到支持者的盲目崇拜，他們任何不法行為都會被信徒合理化，這些群人漠視公共禮儀和道德指南針，而且變得越來越扭曲。

川普就是一個明顯的例子，他面臨無數的法律訴訟，甚至編造了 2020 年美國選舉被偷走了的漫天謊言，而他的忠實粉絲依舊拒絕相信真相。川普是一個真正的邪教領袖，其支持者的盲目愚蠢令人感到尷尬。

英國前首相強生同樣是一位受人崇拜的邪教人物，他的首相地位基本上完全取決於他的個性。這個強生啊，他真是古怪又有趣，他的支持者如是說，他是個好人！支持者無視這個人除了自我吹噓以謀取個人利益之外，沒有任何其他理念的事實。

可悲的是，目前世界上此類空洞政客的數量似乎不斷增加，可靠、有實質內涵的真正政治人物卻是寥寥可數。真正的政治家會提出政策來支持他們的理念並且努力做一些好事，他們的言行不只是為了自己，也不會單靠自己的個性來建立群眾的支持基礎。

那麼，這些邪教領導者是如何建立個人崇拜？為什麼人們會被他們催眠呢？

部分問題在於群眾缺乏基本的批判性思維，加上媒體誇大、無視或是支持邪教政客的謊言，這就是煤氣燈效應（Gaslighting）。這個當今討論政治時的常見詞，是一種心理虐待形式，指刻意讓人質疑自己的理智、記憶或對現實的看法。

愚蠢並非源於智力缺陷，而是一種道德缺陷

這並不是說人們只是單純的愚蠢，而是他們要不是太懶，就是沒有足夠的興趣去親自查核事實，因此他們簡單地相信別人告訴他們的事情，不論是真是假。這種表面上的愚蠢本質上不是一種智力缺陷，而是一種道德缺陷。有些人智力敏捷但愚蠢，而有些人稍微遲鈍卻一點也不愚蠢。

這個現象很容易被某些政治領袖利用，並且將社會推向極端。目前在英國和美國上演的典型右翼主張是：移民是失業、經濟不景氣和高稅收的原因。他們告訴不加思索的支持者這就是原因，但真的是這樣嗎？令人沮喪的是，幾乎沒有批判性思維的群眾，相信這是真的。

歷史一再證明，邪教領袖利用這一點，讓他們的信徒盲目相信他們所聽到的一切。俗話說你可以與聰明人爭論，但無法與愚蠢的人爭論，這是毫無疑問的。

近年來我看見這種情況的縮影在台灣上演，前台北市長柯文哲的追隨者表現得就像邪教信徒，被他的魔咒和他幾乎不斷的誤導所迷惑。在我看來他所做的大部分事情都在模仿川普的劇本，他的荒謬言行幾乎與川普一模一樣。

柯文哲、黃國昌都在運作政治邪教

這位前市長目前正坐在看守所裡等待調查結果，而目前的狀況似乎是來自他的傲慢，還有一種相信他可以犯法、在某種程度上凌駕於法律之上的信念。就像川普一樣，他相信他可以不受法律約制。

網路圖文作家蕭瑩燈製作之梗圖。圖片來源：翻攝自蕭瑩燈臉書

這就是柯教嗎？在我看來確實如此，他的追隨者表現出一種頑強的決心，無視於擺在他們面前的事實，確信他不可能犯錯，這是典型的邪教追隨者行為。

另一個例子是跳槽至民眾黨以獲得立委席次的黃國昌，他似乎沒有真正的政策或理念，從反對國民黨到與國民黨合作，只是為了獲得更多權力。他現在說，有線電視都是謊言，呼籲支持者剪掉有線電視，看他的 YouTube 頻道就好了。

對不起，我有沒有聽錯？他在說什麼？這些人到底以為他們的選民有多愚蠢？這又是另一個川普荒謬言行的翻版。

我想答案很簡單：他們的確認為人們很愚蠢。而邪教追隨者的危險，正是在於他們確實很愚蠢。

作者在路透社工作超過三十年，從歐洲總部外派亞洲後就不再離開，曾任亞洲金融總編，南太平洋總編，南亞總編，北亞總編。退休後的台灣女婿目前旅居八里左岸，對台灣民主充滿興趣，希望能夠提供旁觀者的看法。

本文經授權轉載自【思想坦克】〈台灣的政治邪教已現形〉

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