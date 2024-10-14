自由開講》中國國民黨哪來的自信共產黨會善待他們？

◎于則章

賴清德總統日前在出席福摩薩學院方舟計畫民防訓練，在致詞時強調「台灣絕不可能簽署和平協議」，「那一紙協議是靠不住的，要靠實力確保和平」。

與此同時，前往美國費城參加美台國防工業會議的中國國民黨立委徐巧芯，竟然在會議中失態、大肆批評民進黨，被問到軍備發展方向，還說「中國人不打中國人」，讓在場人士全傻眼。

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國民黨立委徐巧芯。（資料照）

由於中國國民黨早在2016年的第19屆全國代表大會通過新黨綱決議案將把「和平協議」納入黨綱一部分，以對抗民進黨「台獨黨綱」，因此，徐巧芯的言行其實也可算是中國國民黨對於賴總統表態拒絕與簽署和平協議的另類回應。

只不過從過往的歷史來看，中國國民黨在蔣介石時代曾經跟中國共產黨簽署過兩次和平協議但兩次都被出賣，最後整個黨更被共產黨殺得一路敗逃到台灣來喊了幾十年的「殺朱拔毛」、「反共抗俄」。

如今兩蔣遺體都還未入土，中國國民黨卻忘了他們生前再三叮嚀共產黨不可信，除了曾當過黨主席與總統的馬英九高喊要台灣人相信習近平，整個黨更一步步向歷史的覆轍邁進，上上下下滿腦子就是要跟共產黨簽署和平協議，真不知道這個黨究竟是在想什麼？

要知道，過去中國國民黨在中國掌權時對共產黨員的屠殺與迫害是毫不手軟，對這一段血海深仇中國共產黨是牢牢記在心裡，最近更將1927年中國國民黨展開清黨行動，大肆搜捕、處決共產黨員的「四一二事件」拍成電影《一生交給黨》，雖然票房慘澹，但足見共產黨從來沒忘記這些血債。

就此來看，如徐巧芯之流的中國國民黨人士如果相信「中國人不打中國人」，以為跟共產黨簽署和平協議就可以獲得和平與對方的善待，絕對是愚不可及的一廂情願，若還因此而跟著共產黨一個鼻孔出氣大搞反台仇日疑美的勾當，最後必然只會讓中國國民黨在’台美日都成為公敵！

（作者為公務員）

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