自由開講》台灣政治領導不是吵就有效（台語）！ 談立法院總預算僵局

◎張天泰



立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰近日邀立法院朝野黨團吃「和解飯」，以化解總預算案僵局。不過，經過兩個小時的餐敘，最終仍未達共識。

行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜日前邀朝野黨團幹部餐敘，盼化解總預算案僵局。（取自吳思瑤臉書）

炒麵要一直炒才好吃，要炒到麵條不黏鍋不結塊。

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但在工作職場上，千萬記得吵鬧上不了檯面，也證明自己社會經驗不足，如果吵鬧涉及人身攻擊的污辱性語言，被蒐證反而會吃官司賠償。

政治工作倫理是讓工作者在組織中對職權行為和人際互動的價值判斷，包括個體的態度和價值觀以及反映這些態度和價值的外在行為。 廣義而言，工作倫理應包括主僕關係及職業倫理兩部分。 前者是討論工作環境中的人際關係，特別是主管與部屬之間的互動關係，其中便包含了職場工作的溝通倫理。

衝突不是壞事，回顧歷史，有效的爭論不只讓人類更文明、也能培養創造力，飛機的發明人—萊特兄弟（Wright brothers），兩人是美國的航空先驅，他們因發明、製造並駕駛世界上第一架成功的飛機而聞名。

萊特兄弟間有良好的衝突，有了讓人類飛上天的偉大發明當萊特兄弟說他們一起思考，他們真正的意思是他們一起奮鬥。吵架是家庭生活的日常。雖然他們的父親是當地教堂的主教，他的藏書包括無神論者的著作，而且鼓勵小孩去閱讀及討論內容。他們培養出勇氣去捍衛自己的想法，以及在吵輸了卻不會失去決心的復原力。

當他們在解決問題時，他們的爭論不只持續幾個小時，有時是幾週，有一次甚至是數月之久。他們不是因為生氣才有這種持續的爭執。他們不斷爭吵是因為他們樂在其中，而且從中學得經驗，但萊特兄弟不是亂吵。

在現實職場上不是每一個人都是「萊特兄弟」，各有其利益心機和人性限制，此時領導者的衝突管理技術便十分重要。因此，領導者必須特別留心「衝突異議」，隨時準備出手介入，避免絕對性二元對立局勢擴大讓團隊組織受損。

政治領導者第一必須把將衝突異議「檯面化」，要大家將不同的想法表達出來。很清楚的宣告，不會處理私底下的抱怨，除非這個抱怨或想法，曾經在公開場合被說出或被討論。

第二要工作團隊的所有成員接受「健康的衝突性異議」的確存在，要求團隊所有人如果有人說出「不同意見」， 要能彼此尊重和包容。不能因為發言人的身份地位，就以人廢言。要大家認清：有不同的想法，寧可說出來，才有解決的可能。大家充分表達不同意見，才得以產生正面結果。

第三為領導者必須劃出對團隊公共事務的異議和對個人性對幹的兩者界線，並以行動畫下警戒紅線，無論口頭上再怎麼激怒對方，容忍的極限就是「不得出手」。只要工作團隊成員在衝突時推擠、碰撞他人，將立刻受到處罰，不論官階、職位，或理由的對錯。

第四為如有踩到紅線的人，接下來會面對來自領導者的糾正和指責。領導者必須根據發生的事實，清楚說明違規事件，並再度重申團隊的規則。

領導者先針對問題對事不對人，因為你嫌棄別人，別人必也嫌棄你，停止自以為是的謊言和偏見，直白的討論問題核心。接著再關懷、問候，結束整段對話。 整個過程的重點在於，讓嚴厲的對談在溫馨的氣氛中結束，例如談完話，領導者接下來會問你一些生活小事，例如你家庭生活最近過得如何等。

而有智慧的台灣政治領導者必須重用「異議分子」，而不是排除不一樣的意見，一方面「異議分子」能帶給公司組織創新性突破和超越性工作成果，另一方面將「異議分子」留在身旁就近管理，讓最麻煩的對手轉化成為最佳神隊友。

藍白卡明年度中央政府總預算，立院議場表決攻防，總預算案退回程序委員會。（記者田裕華攝）

你要吵，要吵出工作團隊的進步，不要以為吵能得到個人私利、因亂吵是會讓組織內耗和內鬥，消磨掉尚存一息的生命力到最後的崩解破敗。

總之，台灣政治領導不是吵就有效（台語）！吵鬧上不了檯面，也反證明自己社會經驗不足，如果堅持要亂吵，建議轉行去炒麵比較有成就感，因可以天天一直炒！



（作者為政治工作者、教育博士）

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